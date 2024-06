Zahnärztin in der Grafschaft befürchtet Probleme Zahnärzte beklagen fehlenden Nachwuchs, zu wenig Honorar, zu viel Bürokratie

In Rheinland-Pfalz gibt es knapp über 3000 Zahnärzte in rund 2000 Praxen. Noch. Denn diese Zahl droht beträchtlich zu sinken. Rund die Hälfte der Dentalmediziner hat ein Alter erreicht, bei dem in fünf bis sechs Jahren der Übergang in die Rente ansteht. Und es kommen kaum neue Zahnärzte nach. Der Beruf scheint unattraktiv geworden zu sein, in den Chefsesseln der Praxen werden die Klagen lauter.