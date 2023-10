Geplante Kita in Ringen Zwei Gruppen mehr kosten fast zwei Millionen Euro

Dass eine Fertigstellung des Kindergartens das Ende zweier Kita-Provisorien am Bürgerhaus Ringen und in Leimersdorf bedeutet, ist indes keineswegs der Fall. Aufgrund der aktuellen Entwicklung muss mindestens ein Provisorium weiter betrieben werden, war am Rande der Bauausschuss-Sitzung zu vernehmen.