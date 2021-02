Coronavirus im Kreis Ahrweiler : Zweite Impfstraße in Grafschaft-Gelsdorf eröffnet

Kreis Ahrweiler Das Impfzentrum des Kreises Ahrweiler ist erweitert. Der Schutz vor dem Coronavirus kann ab dem 15. Februar verabreicht werden.

Die zweite Impfstraße des Impfzentrums für den Kreis Ahrweiler in Grafschaft-Gelsdorf ist am Donnerstag der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Eingeweiht wurde das Impfzentrum bereits vergangenen Dezember. Es starteten auch schon die ersten Impfungen: Über 5000 der etwa 10.000 über 80-Jährigen des Kreises Ahrweiler wurden bisher geimpft. Verabreicht wurde das Vakzin etwa zur Hälfte mobil und zur Hälfte ambulant in der ersten Impfstraße.

Beim Termin am Donnerstag, bei dem das Abstandsgebot aufgrund der Anzahl der Teilnehmer und der Enge des Containers nur bedingt eingehalten werden konnte, moderierten Impfzentrumskoordinator Fabian Schneider sowie Landrat Jürgen Pföhler. Ebenfalls anwesend waren Bürgermeister, weitere Lokalpolitiker, Oberstleutnant Harald Trinkhaus sowie Ärzte und Apotheker. Die ursprünglichen Startschwierigkeiten seitens der Kreisverwaltung seien aus dem Weg geräumt. „Wir haben die Räumlichkeiten und den Personalpool, um alle Impfstoffmengen, die wir vom Land erhalten, schnell und zuverlässig zu verimpfen. Jetzt hoffen wir, dass in den kommenden Monaten endlich größere Mengen an Impfstoffen zur Verfügung stehen, damit in beiden Impfstraßen im Volllastbetrieb geimpft werden kann“, teilt der Kreis mit.