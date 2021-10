Bauausschuss in Bad Breisig : Grünes Licht für Wohnmobilhafen am Rheintalstadion

Am Rheintalstadion in Bad Breisig soll ein Wohnmobilhafen entstehen. Foto: Martin Gausmann

Bad Breisig Der Bad Breisiger Bauausschuss hat sich für den Bau eines Wohnmobilhafens am Rheintalstadion ausgesprochen. Das Gelände befindet sich auf Privatgrundstücken. Deren Eigentümer müssen noch zustimmen.

Das Votum fiel am Dienstag einstimmig aus: Der Ausschuss für Bauwesen und Stadtentwicklung der Stadt Bad Breisig hat den Bau eines Wohnmobilhafens am Rheintalstadion empfohlen. Das bestätigte Bürgermeister Marcel Caspers nach der Sitzung dem General-Anzeiger. „Der Ausschuss hat durchweg die Maßnahme sehr begrüßt“, sagte Caspers. Dem Rathauschef zufolge wäre ein Wohnmobilhafen, also ein Stellplatz für Reisefahrzeuge, ein weiterer Baustein, um Touristen in die Stadt zu bekommen. Für die Fläche im Bereich des Rheintalstadions habe man sich entschieden, da die anderen Optionen nicht geeignet seien.

Laut Vorlage erscheint eine Fläche im Bereich der Autofähre zu klein für die vorgesehene Nutzung. Eine Fläche im Bereich zwischen Bödikerweg und Tempelgasse sei aufgrund der „Zuwegung“ sowie des Denkmalschutzes nicht umsetzbar. Ein Areal im Kurpark könne aufgrund der dort für die Stadt Bad Breisig vorhandenen Bebauungsmöglichkeiten seitens der Verwaltung nicht empfohlen werden.

Die SPD-Fraktion hatte den Antrag zur Errichtung eines Wohnmobilhafens im Stadtgebiet Bad Breisig zur Vorberatung im Ausschuss sowie zur Beschlussfassung im Stadtrat gestellt. Hierzu war die Verwaltung Mitte Juli beauftragt worden, mögliche Standorte zu ermitteln und diese dann erneut zur Beratung und Entscheidung vorzulegen.

Gespräche mit Grundstückseigentümern

Nun geht es Bürgermeister Caspers zufolge darum, mit den Eigentümern der betroffenen Grundstücke am Rheintalstadion zu sprechen. Denn die insgesamt ungefähr 18 000 Quadratmeter großen Flächen sind Privateigentum. Das Einverständnis der Eigentümer sei daher die „Grundvoraussetzung“, so Caspers. Laut Vorlage sollte auch ein Termin mit der Kreisverwaltung Ahrweiler zur grundsätzlichen Machbarkeit vereinbart werden. Bei einer positiven Rückmeldung der Kreisverwaltung könne in die Bauleitplanung eingestiegen werden.

„Das ist kein kurzfristiges Projekt, wir sprechen von Jahren“, machte Caspers im Gespräch mit dem General-Anzeiger deutlich. Doch für Bad Breisig wäre der Wohnmobilhafen dem Rathauschef zufolge ein weiteres Puzzleteil für den Wander- und Radtourismus vor Ort.