Landgericht Koblenz : Hat ein Sinziger das Bettzeug der Ex-Freundin angezündet?

Sinzig/Koblenz Ein 36-Jähriger aus Sinzig muss sich wegen schwerer Fälle von Brandstiftung und Körperverletzung vor Gericht verantworten. Seine Schuldfähigkeit soll allerdings vermindert sein. Der Grund: Alkohol.

Zu den Hauptvorwürfen gehört eine Brandstiftung, die im vergangenen Sommer zu einem heftigen Wohnungsbrand in Sinzig geführt hatte. Den Vorwürfen zufolge stieg P. mithilfe einer Leiter in ein Mehrfamilienhaus ein, verschaffte sich über ein Fenster Zutritt in die Wohnung seiner Ex-Lebensgefährtin, die er dort nicht angetroffen haben will. Aus Neid und Eifersucht, so die Koblenzer Staatsanwaltschaft, habe P. im Schlafzimmer das Bettzeug und die Matratze angezündet. Im Blitztempo hatte sich das Feuer ausgebreitet. Der Angeklagte soll über den Weg, der ihm Einlass in die Wohnung verschafft hatte, auch wieder das Weite gesucht und die Leiter über eine benachbarte Mauer geworfen haben.