Finanzplanung in Bad Neuenahr-Ahrweiler So bewerten die Fraktionen den neuen Haushalt der Stadt

Rolf Deißler erklärte für die FDP: „Seit fast drei Jahren leben wir in Bad Neuenahr-Ahrweiler nun schon in einem Ausnahmezustand. Und diese Vokabel trifft auch auf unseren Haushalt zu: Ausnahmezustand.“ Aufwendungen in einem dreistelligen Millionenbereich machten deutlich, „dass in unserer Stadt nichts mehr ist, wie es mal war. Auch wenn der abermalige starke Anstieg an Verbindlichkeiten nachvollziehbar, schlüssig und verständlich ist, so bereitet mir die Schuldenentwicklung nicht nur wegen einer sich weiter verändernden Zinslandschaft große Sorgen. Nun kommen wieder 12 Millionen hinzu. Wie soll das weitergehen? Wo soll das enden? Wenn wir aber – allen Widrigkeiten und Tiefschlägen zum Trotz - mit unserer Stadt weiterkommen wollen, müssen wir diese bitteren Pillen schlucken.“