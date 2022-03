Historischer Fischfang in der Region : Aalschokker am Brohler Rheinufer wird 100 Jahre alt

Schönes Zeugnis der Flussfischerei: Aalschokker Katharina in den Rheinanlagen Foto: Brohler Kulturverein

Brohl-Lützing Die „Katharina“, eines der letzten Schiffe der einst traditionsreichen Rheinfischerei, entging nur knapp der Verschrottung. 2004 vom Brohler Kulturverein liebevoll restauriert, kann es in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag erleben und besichtigt werden.



Schmuck sieht er aus, der Aalschokker auf den Brohler Rheinwiesen. Bunt beflaggt erinnert die „Katharina“, so benannt nach der zweiten Ehefrau von Fischermeister August Friedrich, an die einst lukrative Rheinfischerei. Friedrich war um 1900 von Andernach nach Brohl gekommen, siedelte sich in der Koblenzer Straße an und erwarb, so Tochter Marion Nonn, mit der Zeit ein Dutzend Aalschokker. Es sind Schiffe ohne eigenen Antrieb, die ins Fanggebiet geschleppt werden müssen. Zum Fang dient der Ankerkuil, ein riesiges, an der Steuerbordseite gegen die Strömung gestelltes Netz. 1922 ließ Friedrich die 17 Meter lange und fünf Meter breite „Katharina“ von einer Werft bei Speyer bauen.

Fischereigebiet erstreckte sich von Bad Breisig bis Namedy

Um die Fischerei auszuüben, hatte er den Rhein von Bad Breisig bis Namedy und Ariendorf gepachtet. Auch in Andernach und Brohl, bei Fornich und an der Insel Hammerstein lagen seine Schokker. Auf den Fangschiffen beschäftigte er sechs, sieben Kräfte aus Holland, gelegentlich auch aus Hamburg. Marion Nonn erinnert sich: „Gefangen wurde jeweils nachts von April bis Jahresende, jedenfalls bis Frosteinbruch“. Per eigenem Motorboot mit Kapitän sammelte Friedrich von Schokker zu Schokker den Fang ein, „überwiegend Aale, manchmal auch Barsche, Rotaugen, Zander und Barben, mal ein Hecht, ganz selten Lachs“. Der Hauptfang ging an Großabnehmer in Koblenz und Worringen. Den Fischverkauf im Hof und die Räucherei übernahm Katharina Friedrich. Tochter Marion half beim Verkauf.

1939 wird sie geboren, eine harte Zeit. Im selben Jahr fällt einer ihrer wehrfähigen Halbbrüder im Krieg. 1940 stirbt auch der zweite. Auch wirtschaftlich geht es bergab. Durch Beschuss auf dem Rhein verliert das florierende Unternehmen Friedrich seine Aalschokker und das Motorboot. Zu Kriegsende ist nur noch ein Fangschiff erhalten geblieben, die „Katharina“.

Dass aus der Zeit die Namen dreier Mitarbeiter bekannt sind, ist der Niederländerin Nanny Coetsier-Ter Weijde zu verdanken, die auf einen Heimatjahrbuch-Beitrag über die „Katharina“ stieß und sich 2019 an den Kulturverein Aalschokker Katharina wandte. Ihr Vater Marinus Ter Weijde nahm 22-jährig im Mai 1943 eine Arbeit bei August Friedrich auf. Zwar war er kein Zwangsarbeiter. Doch in den von Deutschland besetzten Niederlanden mussten sich im Mai 1943 alle 18- bis 35-jährigen Männer zum Arbeitseinsatz melden. 1944 kam keiner mehr am obligatorischen Einsatz in Deutschland – meist in der Rüstungsindustrie – vorbei, weiß Ter Weijdes Tochter. Dem wollte ihr Vater vorgreifen. Er hatte von Einwohnern des Fischerdorfes Dreumel, am Fluss Waal, erfahren, „dass ein Reeder in Deutschland einen Seemann für ein Fischerboot suchte und mein Vater erklärte sich bereit, mit zwei anderen niederländischen Fischern, Albertius, Bart, van Valburg und Johan Salet, freiwillig nach Deutschland zu fahren.“

In Hans Atzlers jüngst erschienener Schrift „Das ‚Alte Rathaus‘ und das ‚Fischerhaus‘“ ist nachzulesen, dass auch der Oberwinter Rheinfischer Jan Vollmer auf der „Katharina“ Fische einholte. Er war selbst Besitzer eines Aalschokkers, den er 1927 in den Niederlanden erworben hatte. Die gefangenen Fische räucherten er und Ehefrau Ruth, um sie in ihrer Gaststätte am Unkelstein aufzutischen. 1940 hätte Vollmer eingezogen werden sollen, wurde aber wegen einer Verletzung von Kampfhandlungen freigestellt und als Fischer bei Friedrich nach Brohl dienstverpflichtet: „Er sollte dort zur Versorgung der Bevölkerung beitragen.“ 1944 musste er wieder zur Truppe.

In Brohl sehen die Friedrichs zu, wie sie den Verlust der Schiffe meistern. Sie kaufen Fisch dazu und verkaufen ihn in einem „Aalstübchen“ am Rhein. Als August Friedrich 1951 stirbt, verpachtet die Witwe die „Katharina“ bis 1964 und betreibt weiter den Fischverkauf im Hof. Das erste Leben der Katharina als Fangschiff ist besiegelt, als sie 1965 im Brohler Hafen sinkt und an den Uhrmacher Walter-Friedrich Schmidt aus Andernach verkauft wird. 40 Jahre lang findet sie sodann vor der Insel Hammerstein als Freizeit- und Ferienschiff eine neue Bestimmung.

Marion Nonn, Tochter des Aalschokker-Besitzers August Friedrich, auf dem Fangschiff „Katharina“. Foto: Repro: Hildegard Ginzler/Repro: HIldegard Ginzler

Mitglied des Kulturvereins verliebt sich in das alte Schiff und lässt es restaurieren

Nachdem die im Frühjahr 2004 bei Sturm leck geschlagene „Katharina“ erneut sinkt, wird sie nach Brohl geschleppt. Ihre Verschrottung steht an. Doch als Hans-Joachim Boltersdorf, zehn Jahre lang Vorsitzender des Brohler Kulturvereins „Katharina“ (damals in Gründung), „auf dem Weg zum Sport die Silhouette am Hafen“ sieht, kauft er sie auf. So ermöglichen er und alle, die mithalfen sie instand zu setzen und zu pflegen ihr drittes Leben als Denkmal für die Schokkerfischerei, die sich in den 1920ern zur wichtigsten Fangmethode für den gewerblichen Fischfang auf dem Rhein entwickelte.