Historischer Karneval an der Ahr : Schon unsere Ur-Urgroßeltern waren total verrückt nach Karneval

Werbung per Schwarz-Weiß-Plakat: Karneval an der Ahr und in der Grafschaft im Jahre 1866. Ein historisches Schätzchen, ausgegraben durch die GA-Redaktion. Foto: historisches Plakat/Ginzler

Kreis Ahrweiler Wer tief eintaucht in die Karnevals-Geschichte unserer Region, stellt eines schnell fest: Unsere Vorfahren waren keine Kinder von Traurigkeit. Der General-Anzeiger hat den Blick zurück gewagt.



Von Hildegard Ginzler

Mensch, ist das lange her. Und doch so aktuell: Die Oberjeckenstadt Köln feiert 200 Jahre organisierten Kölner Karneval mit dem Rosenmontagszug. Zwar ist der Festbrauch viel älter. Aber im Februar 1823 wurde das „Festordnende Komitee" gegründet, um das vormals wilde Treiben zu regulieren. Zwei Jahre später ist Koblenz an der Reihe. In den Nebentälern des Rheins kommt der gezähmte Karneval später an, so dass sich im Jahr 1863 auch eine „Ahrweiler Carnevals-Gesellschaft“ gründet. Ein Umzug ist noch nicht belegt, der erste Prinz erst 1906, doch schon 1864 lädt die Gesellschaft unter dem Motto „Mir hale Pohl“ zu Maskenbällen ein, die sich bald auch in anderen Städten und auf den Dörfern verbreiten.

Schon damals spielte die Presse eine Hauptrolle

Annoncen und Bekanntmachungen in der damaligen Presse bieten eine aufschlussreiche Quelle. Schon 1964 annoncierte „das Comite“ der Ahrweiler Karnevalsgesellschaft im Ahrweiler Kreisblatt zwei Maskenbälle „mit humoristischen Unterhaltungen, lieblichen und geistigen Erfrischungen“, am Sonntag, 7. Februar, im Saal des Herrn Antweiler im Gasthaus Stern und am Dienstag darauf „Im Saale des Herrn Roßbach (Deutscher Hof)“. Der Eintritt, für Maskierte reduziert und für unmaskierte Damen frei, sei „zum Besten der Armen bestimmt“ versichert der Veranstalter und verspricht „genussreiche Abende“.

Vor allem die Werbung vor den eigentlichen Karnevalstagen in der Ahrweiler Zeitung, erschienen von 1866 bis 1945, liefert wichtige Hinweise über den organisierten Karneval an der Ahr und auf der Grafschaft. Am häufigsten werden die Bälle ankündigt.

In der Ausgabe vom 11. Februar 1866 finden sich etwa Einladungen zum Ball des Neuenahrer Hoteliers Theodor Bonn und von Apollinar Hubert Roßbach, ohne Ortsangabe. Es handelt sich wohl um den Brauer dieses Namens aus der Ahrweiler Niederhutstraße. Zur „Tanz-Musik“ laden zudem „ergebenst“ oder „höflich“ ein: Johann Hermann Kreuzberg ohne Ortsangabe, vermutlich aus Ahrweiler, Bernhard Josef Adeneuer aus der Ahrweiler Ahrstraße, wo das Musikcorps der Rheinischen Artillerie-Brigade Nr. 8 in Koblenz aufspielt, Gastwirt Kohlhaas in Holzweiler, Gastwirt Linden in Kirchdaun und Gastwirt Becker in Bölingen. Der Wadenheimer Carl Broicher offeriert eine „Große Masken-Tanzmusik und eine „Frau Winkeler“ aus Altenahr bittet zum Tanz „bei Gelegenheit des Apolloniä-Festes“. Gemeint ist der Gedenktag der im Ort verehrten heiligen Apollonia.

„Lebende Bilder bei bengalischen Feuer“

Seltener werden andere Vergnügungen angeboten. So bewirbt der Männerchor Neuenahr für Fastnachtssonntag und -montag „Große theatralische und pantomimische Vorstellungen“ im Hotel Bonn in Wadenheim. Obendrein locken „jeden Abend zum Schluss Lebende Bilder bei bengalischem Feuer“. Auch der Katholische Gesellenverein ist unter den Veranstaltern. Am Rosenmontag 1866 präsentiert er die Posse „Der Doktor und sein Diener“, das Lustspiel „Die Friedensstifter“ und den Schwank „Er will heiraten“. Ein etwaiger Überschuss aus den Einnahmen soll den Armen zugutekommen.

Auf der Straße jeck Bei den Umzügen blieb kein Auge trocken Schon 1866 deutet die Vielzahl der Inserate darauf hin, dass der Karneval in der regulierten Form bereits gut eingeführt ist. Wie aber sieht es mit den Umzügen aus? Wiederum gibt die Ahrweiler Zeitung Auskunft. Ein eingesandter Beitrag, datiert auf den 9. Februar und in der Ausgabe vom 11. Februar 1866 veröffentlicht, hält für Ahrweiler fest, es beabsichtige „eine hier bestehende Gesellschaft am Fastelovendsonntag nach dem Nachmittagsgottesdienste einen Zug zu Wagen und per pedes apostolorum abzuhalten.“ Die „Ahrweiler Carnevals-Gesellschaft“ wird demnach der Initiator gewesen sein. Über die Wagen liest man: „Unter Anderem soll die für Ahrweiler vielleicht noch in Aussicht gestellt werdende Gasfabrik einen Wagen schmücken; ein zweiter Wagen stellt sodann den Verkauf von überflüssig gewordenem dickscheibigen und schwarzberauchten Straßenlaternen vor und zugleich was nun mit der Oel-Laternen-Bedienungs-Mannschaft ferner geschehen soll; ein dritter Wagen wird das Bad Neuenahr mit Berg, Sprudel und Gasthöfen in inactivem Zustande vorführen“. Und zumindest einen „Colossalen Maskenzuge“ will im Restaurant Zum deutschen Kaiser die „Carnevals-Gesellschaft zu Gelsdorf“ in ihrer dritten Sitzung im Februar 1873 besprechen und dabei die „Straßen-Marschroute der Narrenschar“ festlegen.