Erste Corona-Bilanz im Kreis Ahrweiler : Hochdynamische Corona-Ausbreitung im Kreis Ahrweiler

Kreis Ahrweiler Landrat Jürgen Pföhler und die Ahrweiler Kreisverwaltung ziehen eine erste Corona-Bilanz. Und die sieht düster aus. Die aktuell hochdynamische Ausbreitung des Virus führt dazu, dass das öfffentliche Leben im Kreisgebiet drastisch beeinträchtigt ist. Die Infektionen betreffen alle Altersgruppen.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche an. Überschreitet dieser Wert die Zahl 50, sind nach dem Corona-Warn- und Aktionsplan des Landes Einschränkungen des öffentlichen Lebens möglich. Im Kreis wurde dieser Wert erstmals am 24. Oktober überschritten. Der Inzidenz­wert lag seinerzeit bei 53. Seither befindet sich der Kreis in der Alarmstufe rot. Der Inzidenzwert hat sich fast verdreifacht. An diesem Mittwoch lag er bei 157 und das zehnte Todesopfer war zu beklagen.