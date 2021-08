Pressekonferenz zur Hochwasserkatastrophe : Ministerpräsidentin Malu Dreyer sieht Zeichen der Hoffnung

Bad Neuenahr Die rheinlandpfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer stellt Maßnahmen des Landeskabinetts vor und erwartet Wiederaufbaufonds nach der Flutkatastrophe. Sie sieht Zeichen der Hoffnung.

Gesetz in Aussicht

Konkret stellte Dreyer in Aussicht, dass nach den Ferien in den Schulen der Unterricht wieder beginnen kann – in dafür bereitgestellten Containern. Auch der Betrieb von Kitas werde wieder möglich. Dreyer reagierte auch auf Kritik und einen Appell von Bürgermeistern an sie und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der Brief der Bürgermeister habe sie „angefasst“, gab die Ministerpräsidentin zu. Sie wolle aber mit den ergriffenen Maßnahmen des Landes und den Aussichten durch Hilfe vom Bund Zeichen ins Tal senden, „dass niemand dort alleine gelassen wird“.