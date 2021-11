Landratswahl im Kreis Ahrweiler : Horst Gies offiziell nominiert

Zur Person Horst Gies

Horst Gies (60) stammt aus Ahrweiler. Nach dem Abitur schloss sich ein Studium der Agrarwissenschaften an, das er durch ein Aufbaustudium an der Fachhochschule Geisenheim in den Fachbereichen Weinbau und Oenologie ergänzte. 1993 wurde Gies Kreisgeschäftsführer des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau in den Landkreisen Ahrweiler und Mayen-Koblenz sowie Geschäftsführer des Weinbauverbands Ahrweiler. Seit 1990 ist er Mitglied der CDU und wurde schnell in der Kommunalpolitik aktiv: Gies wurde Ortsvorsteher in Ahrweiler, wurde Kreistagsmitglied und 2004 Kreisbeigeordneter. 2011 zog er in den Landtag ein. Dort leitet er den Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau. Gies ist verheiratet und ist Vater von drei Kindern.⇥frv