Kreisparteitag der SPD : Hürter bleibt SPD-Chef im Kreis Ahrweiler

Remagen Beim Kreisparteitag der SPD gab es ein klares Votum für Christoph Schmitt als Direktkandidaten für die Bundestagswahl im Wahlkreis 198. Marcel Hürter wurde mit nur einer Gegenstimme im Amt des Parteivorsitzenden bestätigt.

Schmitt will besseres Steuersystem

Dies wurde auch Christoph Schmitt bescheinigt. Der 34-jährige Niederzissener wurde von der dem Parteitag vorgeschalteten Kreisvertreterkonferenz zum Direktkandidaten für die Bundestagswahl nominiert. Allerdings wird es auch noch einen Bewerber aus dem Kreis Mayen-Koblenz geben, dem er sich in einer Aufstellungsversammlung stellen muss. „Ich will Verantwortung übernehmen, ich möchte Ansprechpartner für die Bürger sein“, so der Brohltaler, der im Kreistag als Fraktionsvorsitzender der SPD agiert. Der beim Bundesamt für Steuern beschäftigte Kandidat sagte weiter: „Ich will mich für ein gerechtes Steuersystem einsetzen. Wir müssen die Partei sein, die für den sozialen Ausgleich sorgt.“ Und: „Wir müssen näher an den Menschen sein. Politiker leben nicht in einer eigenen Welt.“