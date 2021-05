Inklusionslotsin des Landessportbunds aus Burgbrohl : „Ich möchte Ängste überwinden helfen“

Sport bedeutet für sie auch Fairplay, Achtsamkeit und Gleichberechtigung: Sport-Inklusionslotsin Katja Froeschmann. Foto: Martin Gausmann

Katja Froeschmann aus Burgbrohl ist seit vergangenem Jahr Sport-Inklusionslotsin des Landessportbunds Rheinland-Pfalz. Ihre erste Erfahrung mit dem Thema Inklusion hat sie beim Sitzvolleyball gemacht – und war begeistert.



Seit Anfang 2020 ist Katja Froeschmann Sport-Inklusionslotsin des Landessportbunds Rheinland-Pfalz und gemeinsam mit ihrem Kollegen Reiner Plehwe neben dem Stadtgebiet Koblenz zuständig für die Region Rhein-Ahr. Darüber hat die 47-Jährige aus Burgbrohl mit Andrea Simons gesprochen.

Frau Froeschmann, eigentlich spielen Sie als Nicht-Behinderte seit Jahrzehnten Volleyball so, wie man es kennt – im Stehen. Wie war es für Sie, Ihren Sport auf einmal mit Menschen mit Behinderungen im Sitzen auszuüben?

Zur Person Katja Froeschmann lebt seit 1994 in Burgbrohl und war nicht nur Volleyballspielerin bis in die Verbandsliga sondern bis Ende 2020 auch Jugendtrainerin. Sie ist zudem Mitglied des Mixed-Seniorenteams in der Rheinland-A-Liga. Die gebürtige Hamburgerin ist im Hauptberuf für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Landesgartenschau gGmbH tätig und nun zudem eine von 14 Sport-Inklusionslotsen, die der Landessportbund Rheinland-Pfalz gemeinsam mit der Steuerungsgruppe Inklusion (bestehend aus dem Behinderten- und Rehabilitationssportverband, Special Olympics und dem Gehörlosen Sportverband) und mit Unterstützung der Aktion Mensch in Rheinland-Pfalz initiiert hat. Infos: www.lsb-rlp.de, www.inklusiver-sport-rlp.de.

Katja Froeschmann: Anstrengend, trotz meiner Erfahrung. Aber ich empfehle, es auszuprobieren. Weil ich seit Jahren als Volleyball-Trainerin aktiv bin, hatte ich dazu bei einer Fortbildung Gelegenheit. Sportlich ist das durchaus eine Herausforderung und nichts zum Ausruhen, auch wenn oder gerade weil alle auf dem Boden sitzen. Dass meine Mitspielerinnen sonst eigentlich Beinprothesen trugen oder im Rollstuhl saßen, war da kein Thema. Wir sind alle gleichermaßen gefordert gewesen, und menschlich hat es enorm Spaß gemacht.

..und deshalb sind Sie Inklusionslotsin geworden?

Froeschmann: Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass jeder die großen Emotionen beim Sport erleben kann, die das Miteinander und Erfolge, aber auch Niederlagen hervorrufen. Für mich ist Sport Familie, und durch meine Tätigkeit möchte ich auch anderen etwas von dem ermöglichen, was mir der Sport gegeben hat. Sport bedeutet ja nicht nur Leistung, sondern eine Haltung: Sozialverhalten, Fairplay, Gleichberechtigung, Achtsamkeit. Und vielfach, wie beim Sitzvolleyball, braucht man nicht mal weitere Hilfsmittel, wenn man als Verein Volleyball schon im Programm hat. Oder man fängt mit Boule oder Boccia an.

Beschreiben Sie ihr Selbstverständnis als Inklusionslotsin. Was ist ihr Ziel?

Froeschmann: Ich möchte helfen, Unsicherheiten und Ängste zu überwinden, Projekte initialisieren und begleiten und bei Umsetzungsfragen beraten. Unsere Sportlandschaft soll inklusiver werden mit mehr Angeboten und Zugängen für Menschen mit und ohne körperliche und geistige Einschränkungen, mit Depression, mit Rollator oder Rollstuhl. Sie sollen den für sie passenden Sport wohnortnah finden. Deshalb bin ich Lotsin für alle und unterstütze Vereine und Institutionen dabei, entsprechende Angebote zu realisieren, sich miteinander zu vernetzen und von dem Wissen anderer zu profitieren.

Was haben Sie bisher als Inklusionslotsin gemacht?

Froeschmann: Viele meiner potenziellen Ansprechpartner wie Vereinsvorstände, Übungsleiter, Menschen mit Einschränkungen, Einrichtungen der Behindertenhilfe oder Schulen konnten ihre Tätigkeiten wegen Corona nicht mehr ausführen wie gewohnt, und Präsenztreffen, bei denen wir Inklusionslotsen uns vorstellen wollten, fielen flach. Trotzdem haben wir auch digital weiter gearbeitet, Kontakte aufgebaut und gepflegt und im Hintergrund gewirkt. Wir haben uns bei Verbänden dafür eingesetzt, dass das Thema Inklusion auch in der Ausbildung zum Übungsleiter berücksichtigt wird. Es kann nicht sein, dass das in 120 Lehreinheiten bei Aus- und Fortbildungen kein Thema ist.

Wie ist es um die Inklusion im Sport im Kreis Ahrweiler bestellt?

Froeschmann: Gar nicht so schlecht. Wenn es auch (noch) kein Leuchtturmprojekt gibt, so doch viele kleine Beispiele. Der Ahrweiler BC hat im vergangenen Jahr etwa eine inklusive Fußballfreizeit ausgerichtet, der HTC Bad Neuenahr hat ein Kind mit Einschränkungen im regulären Trainingsbetrieb im Tennis. Viele Vereine hängen ihre inklusiven Angebote nicht an die große Glocke. Auch deshalb haben wir auf unserer Internetseite eine „inklusive Landkarte“ erstellt, auf der jeder Angebote in seiner Region finden kann und die hoffentlich immer weiter wächst.

Und was wünschen sich die Bürger, mit denen Sie bisher Kontakt hatten?

Froeschmann: Zwei Mal haben mich Eltern angerufen, bei denen ein Kind schwimmen wollte, aber keinen Verein fand. Das Problem der Schwimmstätten im AW-Kreis ist ja so schon schwierig für Vereine, auch weil das Twin in Bad Neuenahr erstmal wegfällt. Dann war da eine Mutter, die ihr Kind aus zeitlichen Gründen nicht mehr zur Tennisstunde fahren konnte. Mobilität ist in einem Flächengebiet wie dem AW-Kreis ein großes Thema. Aber manchmal gibt es Lösungen im Kleinen, über die Nachbarschaftshilfe oder über Studierende, die den Transport übernehmen. Oft sind rechtliche Aspekte zu beachten, aber ganz oft geht es auch darum, erstmal eine Idee zu entwickeln, einen Weg aufzuzeigen, Möglichkeiten auszuloten. Viele Kinder im AW-Kreis möchten auch Fußball spielen. Während im Kreis Mayen-Koblenz da schon einiges läuft, gibt es hier noch Nachholbedarf.

Worauf kommt es bei der Inklusion im Sport an?

Froeschmann: An der fehlenden Rollstuhlrampe scheitert es in der Regel nicht. Erstmal kommt es auf das Wollen und den Mut an, zu sagen, man macht was und auf die Offenheit für Inklusion. Die beginnt oft da, wo auf einmal ein Vereinsmitglied oder ein Familienangehöriger betroffen ist. Aber die Angebote sollen auch nachhaltig sein, weil Inklusion im Sport ein Entwicklungsprozess ist und eine gute Umsetzung Zeit bedarf. Es ist sinnvoller, mit kleinen Schritten zu beginnen, statt am Beginn mit zu wenig Bedacht etwas Großes zu initiieren, was vielleicht wegen Mangel an Personal, Räumlichkeiten, Finanzen oder nachlassender Motivation dann nicht weitergeführt wird.

Welche Termine stehen für Sie als Inklusionslotsin als nächstes an?