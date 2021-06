Filmtheater in Bad Neuenahr: : Im Kino-Center Rhein-Ahr bleiben die Sessel leer

Nahr Kino Center Rhein Ahr Jurij Stroeve Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr. Anders als viele Kollegen öffnet Jurij Stroeve sein Kino in Bad Neuenahr noch nicht. Wegen der Corona-Regeln ist ein wirtschaftlicher Betrieb dort unmöglich. Neben der Pandemie macht Stroeve die Konkurrenz im Internet zu schaffen.

Die Mehrheit der der deutschen Kinos nimmt am Donnerstag, 1. Juli, den Spielbetrieb wieder auf. Das teilt der Branchenverband HDF Kino mit. Der bereits im Mai angekündigte Termin sei von allen Verbänden der Filmwirtschaft gemeinsam festgelegt worden, da neue Filme nur anlaufen könnten, wenn nahezu alle Spielstätten im Bundesgebiet geöffnet sind.

Das Kino-Center Rhein-Ahr in Bad Neuenahr, das seit 16 Monaten geschlossen ist, bleibt jedoch weiterhin zu. „Die Corona-Landesverordnung hat noch extreme Einschränkungen“, beklagt Betreiber Jurij Stroeve im Gespräch mit dem General-Anzeiger. Die Abstandsregelung, auch die neue ab dem 2. Juli geltende, sorge dafür, dass er seine mit 100 beziehungsweise 64 Plätzen vergleichsweise kleinen Säle jeweils nur zu einem Viertel füllen könnte. Das sei für ihn „kein wirtschaftliches Modell“. Bei größeren Kinos, so gibt Stroeve zu bedenken, gebe es bei einer Auslastung von 25 Prozent immer noch Platz für 100 Besucher.

Gegen den „Flickenteppich“ Kinoverband will einheitliche Regeln Eine große Herausforderung sieht Christine Berg, Vorstand HDF Kino, bei der Wiedereröffnung der Lichtspielhäuser im „Flickenteppich“ der uneinheitlichen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften der einzelnen Länder. Der Verband appelliert daher an die Politik, die Auflagen aufgrund der weiter sinkenden Inzidenzen und „nachweislich geringen Aerosolbelastung“ im Kino noch einmal anzupassen und zu vereinheitlichen. Die Forderungen im Einzelnen:Der Abstand soll überall nur einen freien Platz neben jedem besetzten Platz betragen. Der Verzehr am Platz müsse überall erlaubt sein. Entsprechend dürfe es keine Maskenpflicht am Platz geben. Eine Beschränkung des Zugangs auf Geimpfte, Genesene und Getestete soll bei weiter fallenden Inzidenzen – wie teilweise bereits bei den Restaurants – aufgehoben werden.

Auf der Internetseite verweist Stroeve darauf, dass sein Kino mit „erstklassigen“ Lüftungsanlagen ausgestattet sei, die eine kontinuierliche Frischluft-Zufuhr und Abfuhr von verbrauchter Luft in allen Räumen garantiere. Hier sei man technisch besser ausgerüstet „als so ziemlich alle anderen Branchen“. Eine Studie der TU Berlin zeige, dass die Ansteckungsgefahr bei einem Kinobesuch ohne Maske gleichauf mit dem Einkauf in einem Supermarkt mit Maske liege. Die Frischluftzufuhr für fensterlose und vollbesetzte Räume wie Kinosäle, sei großzügig dimensioniert und regelbar. Die meisten regulären Geschäfte und Restaurants besäßen nicht einmal eine entsprechende technische Einrichtung und seien dadurch auch weiter oben in der Gefährdungsstatistik.

Öffnen werde er sein Kino, so Stroeve gegenüber dem GA, nun frühestens mit Beginn der Sommerferien Mitte Juli, wahrscheinlicher sei aber eine Öffnung im Herbst. „Wir sehen im Moment keine Besuchermassen, damit ich rentabel bin, brauche ich einen gewissen Zielwert, den kann ich nicht erreichen“, erläutert Stroeve. Ohnehin: Um sein Kino zu öffnen, müsse er zunächst Personal neu einstellen und Ware einkaufen.

Neben der Abstandsregelung machen Stroeve weitere Probleme zu schaffen: der Hochsommer und die Verbreitung von Filmen über Streamingdienste im Internet, die während der Pandemie in Mode gekommen ist. Mit Fast & Furious 9 gebe es im Hochsommer nur einen nennenswerten Filmstart, der nicht vorzeitig im Internet verfügbar ist. „Sehr problematisch“ sei die Praxis der vorzeitigen Veröffentlichung im Internet, die die Kinos Besucher koste, etwa beim Filmproduzent Disney, gibt Stroeve ein Beispiel.

Das „Schlimmste“ sei, dass er seit 16 Monaten geschlossen habe und er sich nun auf eine vierte Corona-Welle einstelle. Er habe, so Stroeve, die „ganz große Befürchtung“, dass Kultur im Herbst wieder zurückstecken müsse. Dabei seien die Orte in der Kultur sehr sicher, aber man habe nach anderthalb Jahren gemerkt, dass man am Ende der „Interessenkette“ stehe.

Der kleiner Mittelständer mit in der Regel zehn Mitarbeitern und 40 000 Kino-Besuchern pro Jahr ist sehr dankbar dafür, dass die staatlichen Hilfszahlungen bei ihm angekommen sind. Allerdings seien seine Kosten nicht zu hundert Prozent erstattet worden. Seiner Schulden seien größer als vor der Pandemie. Den großen Kinosaal ließ Stroeve im vergangenen Jahr für 80 000 Euro modernisieren. Expanionspläne, eigentlich wollte Stroeve mit seinem Kino an einen größeren Standort in Bad Neuenahr-Ahrweiler umziehen, musste er auf Eis legen.