Winzer im Winter : Im Weinberg gibt es immer Arbeit

Ahrweiler Winzer Anton Simons kümmert sich in Ahrweiler auch im Winter um das richtige Wachstum seiner Reben. Um die Reben wetterfest zu machen, bedarf es Expertise. Corona hat den Winzern indes nicht besonders geschadet.

Kalt und feucht ist es. Vom frühlingshaften Wetter des jüngst vergangenen Wochenendes noch keine Spur. Die Wolken hängen tief, der nächste starke Regenschauer kann jeden Moment kommen. Am Hang würde es dann noch rutschiger werden. In den Rebflächen in Steillage unterhalb der Ahrweiler Weinbergskapelle St. Urban zu arbeiten, scheint dem Laien an diesem Tag eigentlich kaum möglich.

Doch im Weinberg ist immer etwas zu tun. Winterruhe kennen Winzer folglich nicht. Einer von ihn ist Anton Simons. Für den General-Anzeiger auch als Journalist tätig, bewirtschaftet Simons als Winzer insgesamt etwa einen halben Hektar. Damit gehöre er zu den Nebenerwerbs-Winzern. Die Grenze für sie liege bei ungefähr 0,7 Hektar.

Mit Scheren und Säge ausgerüstet, steht er im Weinberg vor den Spätburgunder-Reben und schneidet allerlei Äste zurück. „Du musst immer zurückschneiden. Der Wein wächst immer weiter, würde hier alles zuwuchern“, sagt er. Ohne Pflege, so Simons, würden die Reben auf den Boden fallen und dort womöglich Wurzeln schlagen. Es gelte, die Pflanze so in Form zu halten, dass sie in der Traubenzone gedeiht. So schneidet Simons Äste nicht nur ab. Solche, die zu hoch hinausragen, biegt er auch nach unten. So werde der Druck auf die Knospen gleichmäßiger verteilt.

Gefahr für Pflanzen geht von Spätfrostschäden aus

Im Frühjahr kommen die Triebe raus. Ein wichtiger Zeitraum sind die Tage vom 11. bis zum 15. Mai, die sogenannten Eisheiligen. Ungefähr zu dieser Zeit können Spätfrostschäden den Pflanzen gefährlich werden. Vor ein paar Jahren hätten die Reben deshalb „furchtbar“ ausgesehen.

Insgesamt ist Simons zufolge das Wetter an der Ahr in den vergangenen Jahren durch den Klimawandel nicht nur wärmer, sondern auch turbulenter geworden. Etwa im Juni wachsen die Trauben. Doch bis sie geerntet werden können, dauert es noch mal mehrere Monate. Die Weinlese beginnt etwa Mitte September. Bei der Lese kann Simons auf ein eingespieltes Team aus freiwilligen Helfern zurückgreifen, das schon seit Jahren dabei ist. Als Dankeschön gibt es für sie im Herbst ein Winzer-Erntedankfest, zumindest war das vor der Corona-Pandemie so.

Weinanbau ist bei Simons Familiensache. So ist seine Tochter die amtierende Burgundia, also Weinkönigin von Ahrweiler. Seine Frau ist nicht nur Mitglied im Ahrweiler Winzerverein, sondern auch Mitarbeiterin. Dort wird auch aus Simons‘ Trauben Wein hergestellt. Beim Winzerverein Ahrweiler, gegründet 1874, handelt es sich um eine der kleinsten Winzergenossenschaften in Deutschland. Sie umfasst 75 Mitglieder, von denen allerdings nicht mehr alle im Weinanbau aktiv sind. Die, die es sind, bewirtschaften insgesamt eine Rebfläche von ungefähr 25 Hektar. Die Haupt-Rebflächen befinden sich in Bad Neuenahr-Ahrweiler und in Dernau. Produziert hat der Winzerverein im vergangenen Jahr ungefähr 200 000 Liter.

Die Corona-Pandemie hat die Winzergenossenschaft bisher relativ gut überstanden. „Für uns war es nicht so gravierend“, sagt Geschäftsführer Stephan Esser. Allerdings hätten Weinfeste im Spätsommer und Herbst in ihrer üblichen Form ausfallen müssen. Zwar habe es Ersatzveranstaltungen gegeben, doch hätten diese nicht den gleichen Ertrag gebracht. Was den Weinverkauf angeht, so habe auch eine Baustelle vor dem Laden in der Walporzheimer Straße eine – sicherlich negative – Rolle gespielt. Im Sommer vergangenen Jahres sei der Kundenverkehr allerdings trotz Baustelle gut gewesen.

Der Absatz in den Supermärkten der Region sei gestiegen, der über das Internet habe sich mehr als verdoppelt. Und zwar beim gesamten Sortiment. Zugute sei dem Winzerverein in diesem Zusammenhang gekommen, dass man die eigene Homepage vor wenigen Jahren „frisch aufgestellt“ habe. Mit Spätburgunder ist die Hauptrebsorte eine, die eigentlich für Rotweine genutzt wird. Nachgefragt würden momentan allerdings vor allem „helle“ Weine. Der Winzerverein reagiert auf die Nachfrage mit der Produktion von Rosé und Blanc de Noir – Weißwein, der aus roten Trauben hergestellt wird. „Das ist ein Ausweg für uns“, berichtet Esser.

In Anton Simons‘ Weinberg fällt der Blick jetzt auf die Kapseln, die an den Reben hängen. Sie sehen aus wie kleine braune Tuben. Bei ihnen handelt es sich um sogenannte Pheromon-Kapseln. In ihnen steckt ein Sexuallockstoff für die Männchen des Traubenwickler-Schmetterlings. „Für die riecht dann alles nach Weibchen. Die finden dann die wirklichen Weibchen nicht mehr, können sich nicht mehr paaren“, erläutert Simons. Weiße, dreieckige Schilder dagegen sind da zur Orientierung für den Piloten des Hubschraubers, der Pflanzenschutzmittel spritzt. Bei Simons soll er nicht mehr spritzen. Denn er setzt bei seinen Flächen auf ein kleines Raupenfahrzeug, das zwischen den Reben unterwegs ist, und so das Mittel gegen Mehltau verteilt.

