Familienshopping an der Ahr : In die Einkaufsstraßen zieht allmählich wieder Leben ein

Kinderschminken beim Familienshopping: Ein Stückchen Normalität kehrt im Ahrtal ein. Foto: Martin Gausmann

Kreisstadt Händler und Gastronomen der Kreisstadt lockten am Samstag nicht nur zu den Bereichen der Pop-up-Malls.



Von Thomas Weber

Mit ihrem zweiten langen Einkaufssamstag hatten die Händler und Gastronomen in Bad Neuenahr-Ahrweiler am vergangenen Samstag mehr Glück, als beim ersten Mal. Mussten sie Anfang April noch Schnee schippen, schien nun die Sonne warm. Bei frühlingshaften Temperaturen waren die immer mehr werdenden Plätze in der Außengastronomie beinahe durchgängig besetzt. Das Geschehen konzentrierte sich beim "Shopping im Mai" auch nicht ausschließlich auf die Pop-up-Malls in Ahrweiler und Bad Neuenahr.

Die Besucher schlenderten auch durch die Einkaufsstraßen, auch wenn dort geöffnete Geschäfte und Cafés noch immer in der Unterzahl sind. Hier und da ist der Einzelhandel wieder zurück, warten frisch renovierte Geschäfte auf Kunden, locken Kaffee und Kuchen. Oft genug aber dröhnte am Samstag aber auch noch der Baulärm aus den Nachbarhäusern. Dorthin, wo schon wieder geöffnet ist, kamen auch potenzielle Käufer, die auf Schnäppchen und Angebote hofften.

Kinderfreundliche Angebote

Wer seinen Spaziergang durch Ahrweiler an der dortigen Pop-up-Mall an der Friedrichsstraße startete, fand neben den offenen Geschäften ein kinderfreundliches Angebot vor. Der kreative Nachwuchs war im Malzirkus beschäftigt oder drehte auf dem Karussell seine Runden. Für entspannende Musik sorgte an der Beach-Bar ein Discjockey. Crêpes und Herzhaftes bekämpften den Hunger. Den Gang durch die Stadttore musste ebenfalls niemand scheuen. Die Fußgängerzonen sind überwiegend provisorisch verkehrssicher hergestellt, Stolperfallen beseitigt. In manch ein Ladenlokal sind bereits die alten Mieter oder Besitzer wieder eingezogen, andernorts hat das Angebot gewechselt, neue Geschäfte haben geöffnet.

Auf dem Markt hat pünktlich zur Veranstaltung ein großes Restaurant wieder geöffnet. "Ahrweiler war heute gut besucht", zeigte sich der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Ahrweiler, Torsten Hermann, am späten Nachmittag zufrieden. Die Menschen, die kamen interessierten sich derweil neben dem Waren- und Gastronomieangebot auch für das Geschehen während und nach der Flut des vergangenen Julis und für den aktuellen Stand beim Wiederaufbau.

An der Poststraße blieb es ruhig

In Bad Neuenahr haben vor allen Dingen in den Einkaufsbereichen, die weiter weg von der Ahr liegen, Geschäfte wieder oder neu eröffnet. Die Menschen schlenderten über die Hauptstraße, während es in der Post- oder Ahrstraße noch verhältnismäßig ruhig blieb. Hier tut sich in Sachen Handel und Gastronomie noch nicht allzu viel.

In der Telegrafenstraße lockte das Rosenkranz-Carré auf den Bereich rund um die Kirche. In der Kurstadt war aber an der Pop-up Mall auf dem "Moses-Parkplatz" am meisten los. Während die Besucher dort das vielfältige Angebot in Augenschein nahmen, wurden sie vor den Toren der Mall vielfältig unterhalten.

Werbegemeinschaft war zufrieden