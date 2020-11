Arbeiten am Sportplatz in Heimersheim : In Heimersheim entsteht ein Sportzentrum

Der Zeitplan

Die Baumaßnahme wird aus technischen Gründen in zwei Bauabschnitten durchgeführt. Während die Tiefbaumaßnahmen, der Zaunbau und die Beleuchtung noch in diesem Jahr weitestgehend abgeschlossen werden sollen, können die Arbeiten am Kunstrasenbelag erst im nächsten Jahr durchgeführt werden. Damit der Belag nämlich dauerhaft haltbar ist, wird bei der Verlegung eine trockene und warme Witterung benötigt. Ziel ist es im Frühjahr 2021 den neuen Sportplatz mit einem hoffentlich großen Sportfest wieder zu eröffnen. Bis dahin muss der Trainings- und Spielbetrieb – so er denn coronabedingt überhaupt stattfinden darf – ausweichen. „Wir bitten um Verständnis dafür, dass die Nutzer der anderen städtischen Sportplätze während der Baumaßnahme etwas zusammenrücken müssen“, so Gregor Terporten.