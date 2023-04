Werke polnischer Künstler In Remagen treffen Licht und Dunkel in zwei Ausstellungen aufeinander

In ihrer Galerie M.A.SH. begrüßte Almuth Leib zu „Turning Point“. Das ist die erste Einzelausstellung in Deutschland der studierten Malerin und Grafikerin Agata Sobczyk. Jeder ihrer leuchtenden Landschaftsausschnitte vermittelt, worum es der 1973 in Katowice Geborenen geht: Farbe und Licht. Dafür bietet die helle Galerie mit den großen Fensterfronten eine ideale Plattform. Sobczyk studiert die Natur, fotografiert, skizziert, beginnt die Malerei mit Acryl, um sie in Öl fortzusetzen, „weil Öl die besten Farben erzeugt“. Sie geht nah ran an grüngelbe Palmwedel und erfasst Wasserflächen mit vielfarbigen Spiegelungen. Das Motto „Turning Point“ begreift sie als „den Wendepunkt bei Morgengrauen und Abenddämmerung, wenn die Helligkeit und die Farben wechseln“. Dramatisch zugespitzt taucht die tief stehende Sonne die Natur in warmes Gelb, mit Ausläufern in Apricot, vor denen sich das Laub abhebt, als wäre es ein Scherenschnitt. Andere Werke zeigen nachtblaues Nass, überzogen von ebensolchen Himmeln oder grün-schwarzes Geäst mit Durchsicht in eine Ferne in Lila und Pink.