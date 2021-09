Hilfe für Flutbetroffene : Industrieverband spendet 100 Holzöfen

Rolf Heinen (M.), Consultant Bereich Heiztechnik beim HKI, hilft beim Verladen der rund 100 Öfen. Gespendet haben sie Mitglieder des Verbands. Vom Lager in der Grafschaft werden sie an Bedürftige im Ahrtal verteilt. Foto: Martin Gausmann

Grafschaft 100 Holzöfen sollen Bewohnern des Ahrtals im bevorstehenden Winter Wärme spenden. Trotz Fortschritten beim Wiederaufbau des Gasnetzes werden alternative Heizmöglichkeiten gebraucht.



Von Raphaela Sabel

100 Holzöfen sollen den Bewohnern im Ahrtal im bevorstehenden Winter Wärme spenden. Sie wurden am Donnerstagnachmittag vom Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik (HKI) sowie der Landesinnung der Schornsteinfeger in Rheinland-Pfalz stellvertretend für die Flutopfer an die Staatssekretärin und Landesbeauftragte für den Wiederaufbau, Nicole Steingaß, übergeben.

„Der Winter steht vor der Tür und die Wärmeversorgung der Wohnungen im Ahrtal herzustellen, ist derzeit eine der drängendsten Herausforderungen“, sagte Steingaß über die hochwertigen Spenden.

Schornsteinfeger helfen bei Verteilung und Installation

Obwohl es bereits gute Signale beim Thema Wiederherstellung der Gastleitungen gebe, werde es leider auch Orte und Haushalte geben, die nicht so schnell oder auch gar nicht an das Gasnetzwerk angeschlossen werden könnten. Zahlreiche alternative Heizmethoden würden daher gerade erprobt und Holzöfen könnten bei der Winterfestigkeit eine wichtige Rolle spielen.

Die von Mitgliedsfirmen des HKI gespendeten Scheitholzöfen werden vom Lager in der Grafschaft an die Kommunen verteilt, die dann die Übergabe an Bedürftige vor Ort übernehmen. Das Schornsteinfegerhandwerk hilft bei der Verteilung und der Installation und übernimmt bei Bedarf eine ordnungsgemäße Installation und Abnahme der Geräte.

Alfred Sebastian, der Oberbürgermeister von Dernau, nimmt vier Öfen direkt mit. „Das ist genau die Hilfe, die wir jetzt brauchen“, sagt er. „Aus Norddeutschland haben wir bereits containerweise getrocknetes Brennholz geliefert bekommen, aber das bringt uns ja nur etwas, wenn wir auch solche Öfen zur Verfügung haben.“ Leider wären diese gerade schwer zu bekommen – noch schwerer die derzeit beliebten Pellet-Heizungen. Doch der Industrieverband will nicht aufgeben und weiter Spenden sammeln.

Etwa zwei Räume könne man mit einem solchen Ofen gut beheizen, erklärt Rolf Heinen, Berater beim HKI. Diese Heizleistung würde erst einmal völlig ausreichen, bestätigt der Dernauer Bürgermeister: „Es geht darum, Anreize zu schaffen, dass die Menschen zurück in Ihre Heimat kommen. Denen reicht es, wenn sie zwei Räume bewohnen können und sich dann um die Baustellen an ihrem Haus vor Ort kümmern können“, so Sebastian weiter.

Aktuell lebten 1000 Menschen in Dernau. Vor der Flut waren es 1750. Sebastian hofft, dass insgesamt 90 Prozent dauerhaft wieder in Ihre Heimat zurückkommen.