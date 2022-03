Die Grünen in der Grafschaft : Infostand zur geplanten Erweiterung des Gewerbeparks

Fläche für die mögliche Erweiterung des Gelsdorfer Gewerbegebiets: Links das bisherige Gewerbegebiet, rechts der B 257 die potentielle Fläche für ZF Sachs, Foto: Martin Gausmann

Gelsdorf Knapp 800 Gelsdorfer haben sich per Unterschrift gegen die Erweiterung des Gewerbeparks zugunsten der Ansiedlung der Firma ZF ausgesprochen. Am Wochenende luden die Grünen, die auch gegen das Projekt sind, zum Austausch mit den Bürgern.



Die Gelsdorfer sind derzeit nicht gut auf die Grafschafter Kommunalpolitik zu sprechen, denn sie lehnen mit großer Mehrheit die geplante Erweiterung des Gewerbeparks oberhalb des Ortes ab. Dort könnte auf einer Fläche von neun Hektar neben einer Obstwaschanlage der Grafschafter Firma „Frutania“ auch der Ersatzstandort für das ZF-Werk Ahrweiler entstehen, das durch die Flutkatastrophe vom 14. Juli 2021 schwer in Mitleidenschaft gezogen worden war und aufgegeben wird. 780 Gelsdorfer haben sich in einer Unterschriftenliste gegen das Projekt gewendet, und mittlerweile hat sich auch eine „Bürgerinitiative Gelsdorf“ gebildet mit Hermann-Josef Dahlhausen an der Spitze, die verhindern will, dass die Erweiterung des Gewerbeparks Wirklichkeit wird.

Größte Sorge der Bürger: die Versiegelung weiterer Flächen

Hauptbefürchtung sei die Vergrößerung der Gefahr von Überflutungen bei Starkregenereignissen, denn das Wasser fließe dann immer aus Richtung Gewerbegebiet in den Ort hinein, weiß Hermann-Josef Dahlhausen. Und wenn dort eine weitere, neun Hektar große Fläche versiegelt werde, werde wohl noch mehr Wasser als bisher dafür sorgen, dass die Keller im Ort regelmäßig unter Wasser stehen.

Die Grafschafter Grünen wollten jetzt mit eigenen Ohren hören, was die Gelsdorfer bewegt und hatten zu einem „Infostand des offenen Ohres“ auf dem Parkplatz des Nahversorgungszentrums eingeladen. Und das mit beachtlicher Resonanz, denn fast 50 Bürger gaben sich dort im Laufe des Vormittags ein Stelldichein und machten aus ihren Herzen keine Mördergruben. „Kein einziger hat sich für die Erweiterung des Gewerbegebietes ausgesprochen“, berichtete Grünen-Fraktionschef Matthias Heeb am Ende der Veranstaltung, die er gemeinsam mit der Ortsvereinsvorsitzenden Cordula Clausen organisiert hatte.

Selbst wenn die Erweiterung des Gewerbegebietes mit optimalem Hochwasserschutz und fünf Meter dickem Kanal kommen solle, seien die Grünen dagegen, so Heeb. Seiner Partei gehe es in erster Linie um den damit einhergehenden Flächenverbrauch, der absolut nicht mehr in die heutige Zeit passe. Deutschland sei in vielen Bereichen unterversorgt, was gerade jetzt angesichts von Hochwasserkatastrophe und Ukraine-Krieg deutlicher denn je geworden sei. Deshalb dürften nicht noch mehr Flächen der Landwirtschaft und damit der Lebensmittelproduktion entzogen werden, im Gegenteil müssten versiegelte Flächen wieder in ihren Urzustand versetzt werden.