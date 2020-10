Theater in Lantershofen : Ingolf Lück als Boulevard-Reporter

Theater in Lantershofen

Ingolf Lück in der Rolle des Boulevard-Journalisten. Foto: Martin Gausmann

LANTERSHOFEN Comedian Ingolf Lück zeigt als Boulevard-Journalist auf der Lantershofener Bühne schauspielerische Qualitäten. Viel Applaus für den Comedian.

Die Corona-Pandemie zwang den Grafschafter Verein Kulturlant im Frühjahr, gleich sieben Veranstaltungen zu verschieben. Am vergangenen Samstag sollte nun die neue Spielzeit 2020/21 starten. Und das tat sie auch. Unter strengen Auflagen der aktuellen Verordnungen schlug der Verein einen neuen Weg ein. Waren bisher auf der Lantershofener Bühne vor allem Kabarett und Konzerte der Unterhaltungsmusik zu erleben, stand nun ein eher ernstes Theaterstück an. „Seite Eins“ schrieb der 1967 in Trier geborene Johannes Kram im Jahr 2014.