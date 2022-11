Förmliche Offenlage der Pläne : Investor plant 70 neue Wohnungen im Bad Bodendorfer Kurpark

Bad Bodendorf Der Eigentümer des Bad Bodendorfer Kurparks möchte hier ein Wohngebiet bauen. Die Pläne gehen nun, nach der Stadtratssitzung in die Offenlage, um Rückmeldungen von Öffentlichkeit, Unternehmen und Behörden zu prüfen und zu bewerten – gerade auch im Hinblick auf den Hochwasserschutz in dem Gebiet.

Eine Entscheidung über die Zukunft des Bad Bodendorfer Kurparks ist bei der jüngsten Stadtratssitzung zwar nicht gefallen, wohl aber ein Stück näher gerückt: Bei sieben Gegenstimmen von Grünen und SPD stimmte das Plenum nämlich dafür, mit den von Kurparkeigentümer Harald Monschau vorgelegten Plänen für die Park-Bebauung in die förmliche Offenlage zu gehen und neben Anwohnern und Öffentlichkeit auch die Träger öffentlicher Belange zu beteiligen. Vier Gebäude mit 70 Wohnungen, eine Großküche und eine Tiefgarage möchte Monschau, der den Park und mehrere Gebäude vor 20 Jahren erwarb, bauen.

Technikmuseum und Kurpavillon sollen erhalten bleiben

Das Kurhaus, das oberhalb des Parks stand, ist bereits im Dezember 2010 abgerissen worden. Auch Kurmittelhaus und Trinkhalle sollen noch abgerissen werden. Das zwischen den beiden Gebäuden stehende Technikmuseum mit den neuerdings unter Denkmalschutz stehenden Maschinen, die einst der Verflüssigung der Kohlensäure aus dem St.-Josef-Sprudel dienten, sollen hingegen stehen bleiben. Der Kurpavillon an der Bäderstraße soll gemäß Ratsbeschluss ebenfalls erhalten bleiben.

Hans-Dietrich Laubmann (SPD) mahnte bei der Sitzung, zu der auch einige Bad Bodendorfer den Weg in den Helenensaal gefunden hatten, an, über den Plänen und Wünschen des Investors die Bedenken und Ängste der Bewohner insbesondere von Bäderstraße, Heinrich-Lersch-Weg und Josef-Hardt-Allee nicht zu vergessen, was eine Bebauung des Parks betrifft.