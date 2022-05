Ahrweiler Karnevalsgesellschaft geht mit Zuversicht in die Zukunft : Jecke wollen zur Session wieder auftrumpfen

Ahrweiler Die Flut hat auch in der Ahrweiler Karnevalsgesellschaft Spuren hinterlassen, neben persönlicher Betroffenheit der Mitglieder wurde auch viel Inventar zerstört. Trotzdem plant die Gesellschaft jetzt die neue Session - und das mit bewährten und neuen Kräften im Vorstand.

Corona, dann die verheerende Flut: Den Karnevalisten in Ahrweiler war es schon lange nicht vergönnt, so etwas wie eine „normale“ Session zu erleben. Das soll sich wieder ändern. Sofern die äußeren Umstände es zulassen, will die Ahrweiler Karnevalsgesellschaft mit der Proklamation im November in eine hoffentlich erfolgreiche Session starten.