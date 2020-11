Narren am Rhein trotzen Corona : Jeckes Puzzle am Rathaus

REMAGEN Die Karnevalsvereine von Remagen wollen mit ihrer Gemeinschaftsaktion ein Zeichen setzen.

Auf dem Balkon der Stadtzentrale zücken sie dann jeweils ihr Vereinswappen, das dort als Puzzle-Element eines von ihnen in Auftrag gegebenen und finanzierten Gesamtbildes prangen wird. So machen die Narren anschaulich, dass sie nicht auf Lokalpatriotismus pochen, sondern auf Zusammenhalt setzen, sich als „Teil des großen Ganzen“ präsentieren wollen.

So startete, wenn auch später als am Elften im Elften, die karnevalistische Aktion mit Bürgermeister Björn Ingendahl, dem Gesamt­stadt-Ideen stets willkommen sind. Mit Hilfe des Bauhofes gelangte das große Schild, „wetterfest und stabil“, wie die Remagener Obermöhn Ulla Fuchs weiß, in die Höhe, gut sichtbar für alle Passanten. Ihnen wollen die Narren ein frohes Zeichen in dieser dunklen Jahreszeit übermitteln.