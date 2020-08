Einsatz für die Umwelt : Junge Frau aus Bad Bodendorf kämpft fürs Klima

Bad Bodendorf Mira Pütz aus Bad Bodendorf hat mit weiteren jungen Leuten die Initiative „Klima-Mitbestimmung JETZT“ aufgebaut. Gemeinsam haben sie eine Petition an den Deutschen Bundestag auf den Weg gebracht.

Vorbilder gibt es in der EU

„In Irland und Frankreich haben Bürgerräte in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie Bewegung in wichtige Themen bringen können, an denen die Politik bislang gescheitert ist“, sagt Mira Pütz. Wobei Bürgerräte unsere demokratischen Institutionen „keinesfalls ersetzen, sondern ergänzen und bereichern sollen“, wie sie betont: „Sie sollen die Demokratie noch ein Stück demokratischer machen.“ Bürgerräte seien, wie sich in den Nachbarländern gezeigt habe, in der Lage, „Bewegung in vergiftete politische Debatten zu bringen“. Dass sich die Bundesregierung mit der Klimagesetzgebung so schwertut, liege daran, dass sie „zugleich wirtschaftlichen und sozialen Interessen gerecht werden muss“, meint Mira Pütz. Und: „Während Aktivisten für mehr Umweltschutz auf die Straße gehen, protestieren anderswo Menschen gegen höhere Benzinpreise und schärfere Auflagen für die Agrarindustrie.“ Ein Bürgerrat könne all diese Menschen an einen Tisch bringen.