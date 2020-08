Feiern trotz Corona-Pandemie? : Karnevalisten an der Ahr glauben nicht an normale Session

Karnevalisten an der Ahr glauben nicht an normale Session

Kreis Ahrweiler Die Karnevalisten im Kreis Ahrweiler glauben nicht an eine normale fünfte Jahreszeit. Abwarten lautet ihre Devise.

Karneval verbindet. Geballte Daseinsfreude mit Lachen, Schunkeln und Bützen verträgt sich jedoch nicht mit Corona. Deshalb den Karneval komplett kippen? Das ist umstritten. Kölner , Düsseldorfer und Bonner Karnevalisten wollen die Session 2020/2021. Absagen gibt es genauso, etwa aus Linz und Euskirchen . Im Kreis Ahrweiler gehen die Ansichten auseinander. Vielfach dauert die Meinungsbildung an.

„Eins können wir sagen: Dass es keine Session wie gewohnt werden wird.“

Nicht so bei der Karnevalsgesellschaft (KG) Blau-Weiss Neuenahrer Schinnebröder. Sie teilt ihren Mitgliedern eindeutig mit, die Entwicklung der Corona-Pandemie lasse es nicht zu, „seriös über die Durchführung von und der Teilnahme an Veranstaltungen in der Session 2019/2020 sowie Session 2020/2021 (hier bis Karnevalsdienstag einschließlich) nachzudenken/zu beraten“. Die Gespräche mit den Vorsitzenden der städtischen KGs zeigten dabei eine „große Übereinstimmung“ mit dem Vorgehen der Schinnebröder, etwa, „dass eine Sessionseröffnung nicht durchgeführt werden kann“.