Katastrophenschutz : Katastrophenwarnungen werden künftig über das Navi ausgespielt

Kreis Ahrweiler Eine neue Technologie ermöglicht künftig Alarmierungen im Katastrophenfall über Navigationsgeräte im Auto. Damit kann der Warnmittel-Mix um eine neue Komponente erweitert werden.

Die Schwächen der Katastrophenwarnungen wurden in der Flutnacht vom 14. Juli nur allzu deutlich. Es ist die Aufgabe des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), den in Deutschland bestehenden Warnmittel-Mix auszubauen, um in Gefahrenlagen so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Ein wichtiges Instrument sei dabei die Erschließung innovativer Warnkanäle, so eine aktuelle Pressemitteilung der Kreisverwaltung Ahrweiler. Mit der Einführung eines neuen Dateiformates, des sogenannten „TPEG“-Formats, könnten Warnmeldungen künftig direkt über das Navigationssystem in Farzeugen ausgespielt werden.