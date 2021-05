Prozess am Landgericht gegen zwei Männer aus Bad Neuenahr : Kiloweise Kokain und tausende Ecstasy-Tabletten

Koblenz/Bad Neuenahr Hanie M. und Onur G. sollen im größeren Stil Drogen verkauft haben, Und nicht nur das: Manchen potenziellen Käufern gegenüber hätten sie lediglich so getan, als ob sie ihnen Drogen verkaufen wollten und hätten mitgebrachtes Geld geraubt, so die Anklage. Am Landgericht Koblenz hat das Verfahren begonnen.

Die Staatanwaltschaft in Koblenz beschuldigt die beiden Männer, in unterschiedlichem Umfang in der Zeit von März bis Oktober 2020 mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben, um von den erzielten Erlösen ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. So soll sich zunächst der 29-jährige Angeklagte allein durch vier Taten Handelsbestände in einer Größenordnung von insgesamt etwa zwei Kilogramm Marihuana, 20 000 Ecstasy-Tabletten, 2,5 Liter Amphetaminöl sowie 500 Gramm Amphetamin und ein Kilogramm Kokain zugelegt haben. Spätestens ab Ende April 2020 sollen dann Hanie M. und Onur G. laut Staatsanwaltschaft wiederholt gemeinsame Handelsbestände von insgesamt knapp zwei Kilogramm Kokain und 31 000 Ecstasytabletten gekauft haben. Darüber hinaus hätten im Spätsommer 2020 beide Angeklagten – gemeinsam mit namentlich allerdings nicht bekannten Personen – potenziellen Käufern gegenüber lediglich so getan, als ob sie ihnen Drogen verkaufen wollten. Diese Kaufinteressenten sollen dann unter massiver Androhung von Repressalien entweder veranlasst worden sein, den von ihnen mitgeführten Kaufpreis für die Drogen von 50 000 Euro auszuhändigen oder aber die Angeklagten hätten ihnen diesen Betrag gewaltsam weggenommen und dann unter sich aufgeteilt, so die Staatsanwaltschaft. Schließlich soll der 32-jährige Angeklagte, ohne im Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis zu sein, im Oktober über einen mit mehreren Patronen geladenen Revolver Kaliber 38 verfügt haben. Betätigungsfelder des 29- und 32-Jährigen sollen unter anderem Bad Neuenahr-Ahrweiler, Koblenz, Neuwied, Bonn, Venlo sowie Nimwegen in Holland gewesen sein. Die beiden Männer wollten keine Angaben zu den Vorwürfen machen, erklärten deren Anwälte, die sich überrascht zeigten, als die Staatsanwaltschaft Datenträger präsentierte, die Observationsprotokolle, Onlinedurchsuchungen, Telefonaufzeichnungen und Autos zugeordneten GPS-Daten enthielten, die ausländischer Ermittlungsbehörden im Zusammenhang mit Hanie M. und Onur G. zusammengestellt hatten.