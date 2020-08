Eilentscheidung im Hauptausschuss : Die Kirmes in Sinzig ist abgesagt

Die Sinziger Kirmes

Die Sinziger Kirmes, das vermutlich älteste Volksfest im Kreis Ahrweiler, geht auf die Weihe der ab etwa 1225 erbauten und am 15. August 1241 geweihten katholischen Pfarrkirche Sankt Peter zurück. Knapp 70 Jahre später, am 4. Januar 1310, gewährte Kaiser Heinrich VII. der Reichsstadt Sinzig dann das Recht, drei Tage vor und drei Tage Maria Himmelfahrt, 15. August, einen Jahrmarkt abzuhalten. Die heutige Kirmes wird auf dieses Recht zurückgeführt. Deshalb ist vor zehn Jahren das 700. Kirmesjubiläum gefeiert worden. Während der auf den Erlass folgenden Jahrhunderte fiel in Sinzig so manche Kirmes Kriegen, Pest und Not zum Opfer. Anschließend aber sind Jahrmarkt und Volksfest immer wieder belebt worden. Und so gab es auch während der Ausschusssitzung am Freitag unter den Mandatsträgern wie im Publikum wohl niemanden, der nicht gehofft hätte, dass eine Wiederbelebung auch im Jahr 2021 wieder gelingt. sao