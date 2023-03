Sportstätten-Bedarfsanalyse fertig Kooperationsvorhaben wie beim Kunstrasenplatz in Insul sollen als Vorbild dienen

In seinem umfassenden Fazit macht das ISE deutlich, dass der Wiederaufbau der Sportstätten im Ahrtal die Sportstättenentwicklung vor neue Herausforderungen stellt, wie der Schaffung von Bauplanungsrecht, dem Hochwasserschutz und der grundsätzlichen Abstimmungen zwischen unterschiedlichen Gebietskörperschaften sowie den übergeordneten, staatlichen Ebenen. Im Bereich der Sportfreianlagen wurde deutlich, dass im Landkreis Ahrweiler vielfältige Kooperationsmöglichkeiten bei Bau und Betrieb solcher Anlagen zu finden sind. Kooperationsvorhaben wie der gemeinsame Kunstrasenplatz in Insul, der in Form einer interkommunalen Kooperation sowie in Zusammenarbeit mehrerer Sportvereine realisiert werden soll, ist hierfür ein Beispiel. Das ISE sieht zudem die Kombination aus Rasenplätzen für den regulären Betrieb sowie gemeinsam genutzter Kunstrasenplätze aus ökologischer Perspektive für sinnvoll an.