Kostenpflichtiger Inhalt: Zwiebelmarkt in Bad Breisig : Kraut gegen Dummheit und Kreuzessplitter

Der Zwiebelmarkt in Bad Breisig 2019. In diesem Jahr fällt der Markt aus. Foto: Gausmann

Bad Breisig Der Breisiger Zwiebelmarkt fällt in diesem Jahr aus. Der Markt hat ein buntes Angebot und eine bewegte Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht.



Mancher Besucher hat im Vorjahr beim Zwiebelmarkt gezögert, sich einen Teleskop-Eck-Besen gegen Spinnweben zuzulegen oder das „Kraut gegen Dummheit“ im Glas. Manche waren noch eingedeckt mit Jacken und Gewürzen, Multihobeln, Fußball-Fanartikeln, Pferdebalsam und Poliermitteln. Wer stattdessen 2020 zugreifen wollte, hat Pech.

Der „Zwibbelsmaat“, früher auch „Ölligsmaat“, ist im Jahr eins von Corona ersatzlos gestrichen, um kein erhöhtes Infektionsgeschehen zu riskieren. Bad Breisigs größtes Volksfest wird normalerweise vier Tage lang um das Kreuzerhöhungsfest im September gefeiert. Dann säumen rund 300 Händler die Rheinpromenade, den Kurpark und die Straßen der Innenstadt. Seit vor acht Jahren die Wallfahrt wiederbelebt wurde, wird in der Kirche Maria Himmelfahrt auch die in einem Silberkreuz eingelassene Reliquie vom Kreuze Jesu zur Betrachtung und zum Gebet an allen Markttagen ausgesetzt. Nicht jedoch in diesem Jahr, wenngleich das Fest Kreuzerhöhung am Tag selbst gefeiert wird.

Fest der Kreuzerhöhung Mit der Reliquie wird der Segen gespendet Da durch die Corona-Sicherheitsmaßnahmen der traditionelle Zwiebelmarkt in der Stadt Bad Breisig in diesem Jahr ausfällt, wird es auch keine Ausstellung der Kreuzreliquie geben. Dies teilt auf GA-Nachfrage Jutta Schmitz, Pfarrsekretärin der Pfarreiengemeinschaft Breisiger Land mit. Doch bleibt das Fest Kreuzerhöhung bestehen und wird auch am Tag selbst, am 14. September, 18 Uhr, in der Bad Breisiger Kirche Maria Himmelfahrt mit einem Festgottesdienst gefeiert, bei dem das Kreuz im Blick der Betrachtungen und des Betens stehen wird. Am Ende wird auch der Segen mit der Reliquie gespendet. gih

Die Wallfahrt beförderte einst die Marktentwicklung. Darauf verweist das Datum vom Fest Kreuzerhöhung am 14. September. Für diesen Tag verzeichnet etwa der kurfürstlich-trierische Land-Kalender 1786 „Breysich auf Kreuzerhöhung“ unter den Märkten in seinem Gebiet. Zumindest noch in der Ausgabe für 1791 führt er den Markt auf. Die Stadt selbst nennt als Ursprung das Jahr 1374, als Kaiser Karl IV. dem Ort Niederbreisig das Recht verlieh, an jedem Montag einen Markt abzuhalten. Burggraf Johann VI. von Rheineck hatte sich dafür eingesetzt, wie er wissen ließ: „Kund sei allen unde jecklingen, daz unser hohe herre, Kaiser Karl IV., so ich begeret han, Brysik zum flecken erhebet mit dem rehte, markt zuo halten an einem jecklingen montac. — Johannes VI. burkgrave zuo Rineck.“

In der Folge fielen die Markttage mit kirchlichen Festen zusammen. Möglicherweise kamen schon vor 1374, also bevor Markt gehalten werden durfte, Pilger nach Niederbreisig, um den Splitter vom Holz, an dem der Gekreuzigte starb, zu verehren. Den hatten die erstmals 1215 in Breisig belegten Tempelritter aus dem Heiligen Land dorthin gebracht. Sie bewahrten die Reliquie in der von ihnen 1245 erbauten Donatuskapelle des Templerhofs in Niederbreisig auf. Von ihrer Anlage mit Gotteshaus und Wirtschaftsgebäuden blieb nur das Komtureigebäude in der Koblenzer Straße 45, ein Umbau von 1657, da das ursprüngliche Haus im Dreißigjährigen Krieg Schaden nahm.

Obgleich die Johanniter den Hof 500 Jahre lang besessen haben, nannte man ihn immer noch „Tempelhof“. 1794 rückten französische Revolutionstruppen in Breisig ein. Der französische Staat konfiszierte die geistlichen Güter und verkaufte sie. Aus der Donatus-Kapelle, die ein späterer Besitzer abreißen ließ, wurde ein kostbares Rubens-Gemälde nach Frankreich verschleppt. Eine Frau Haas aus Hönningen indes versteckte und schützte so die Kreuzreliquie. Erst am 6. September 1826 kehrte sie zurück nach Breisig, und anstelle der Donatuskapelle wurde die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt zu ihrem Hort.

Feldfrüchte und Handwerkserzeugnisse bestimmten im früheren Fischerort mit nebenberuflichem Ackerbau das schließlich das Angebot auf dem Markt. Wie sich der Markt um 1900 plus abspielte, schrieb 1950 Lehrer Josef Breitbach: „Zum ‚Ölligsmaat‘ kam gewaltig viel Besuch aus der Eifel und dem Westerwald. Bauern aus der Eifel erschienen mit Wagen und Karren, die meist mit Fahrkühen bespannt waren.“

Damals machte der Markt seinem Namen alle Ehre: „Am Rhein waren Hunderte von Säcken mit Zwiebeln von den Rheininseln bei Koblenz aufgestapelt. Vor der Biergasse und vor Benders (heutige Rheinresidenz) standen die Buden, in denen die Bauersleute an Apfelwein, heißer Wurst und Gebäck sich labten.“

Laut Breitbach wurden Holzwaren verkauft, Bütten, Eimer zur Pferdetränke, Butterkübel, Gerät für Haus und Garten. In der Biergasse standen Tuchhändler, Messerschmied, Kurz- und Hornwarenhändler. Mehr als heute war der Zwibbelsmaat auch noch in den 1960ern ein Höhepunkt im Jahreslauf. Mit Eltern und Verwandten gingen junge Besucher über den Markt, wo im Gedränge Gerüche von Gewürzen, Bratwurst, gebratenen Mandeln aufstiegen und Zwiebeln bereits Seltenheit waren.

Der meiste Betrieb, so weiß der 85-jährige Walter Clemens noch, „war in der Biergasse“. An der Ecke zum Rhein, wo die Hochwassermarken zu sehen sind, „gab es eine kleine Spielbank, Roulette; da haben sehr viele Leute bis zehn Uhr abends gespielt bei einem Mindesteinsatz von zehn Pfennig“. Janta und andere Kinder beeindruckten „Weltneuheuten, das waren ‚unkaputtbare‘ Gefäße, Tassen, die der Marktbetreiber auf den Boden warf, um deren Haltbarkeit zu demonstrieren.“ Heute undenkbar, bot eine Bude zu der Zeit auch lebende Tiere, Kanarienvögel, Goldfische und Wellensittiche zum Kauf.