Beschluss im Kreistag Änderungen in der Abfallwirtschaft 2025

Zwar bleiben die Müllgebühren im Kreis Ahrweiler vorerst stabil, nachdem der Kreistag einer im Raum stehenden Überlegung, die Bürger stärker zur Kasse zu bitten, eine deutliche Abfuhr erteilt hatte (der GA berichtete). Änderungen stehen dennoch an – in der Rechtsform des Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB). Der Eigenbetrieb des Landkreises soll zum 1. Januar 2025 in eine Anstalt des öffentlichen Rechts umgewandelt werden.