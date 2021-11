Nachfolge von Jürgen Pföhler : CDU-Vorstand nominiert Horst Gies für Landratswahl im Kreis Ahrweiler

Will Landrat werden: Ahrweilers Erster Kreis Beigeordneter Horst Gies. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Kreis Ahrweiler Der Christdemokrat Horst Gies will Landrat im hochwassergeschädigten Kreis Ahrweiler werden. Der CDU-Kreisvorstand hat ihn nun einstimmig nominiert. Als Erster Beigeordneter steht Gies bereits vertretungsweise an der Spitze der Verwaltung.

Der CDU-Kreisvorstand Ahrweiler hat den Ersten Kreisbeigeordneten und Landtagsabgeordneten Horst Gies einstimmig als Kandidat für die Landratswahl am 23. Januar 2022 nominiert. Das teilen die Christdemokraten mit. Endgültig entschieden werde über die Kandidatur bei einem Mitglieder-Kreisparteitag am Mittwoch, 24. November, in der Leyberghalle Kempenich.