Jäger hadern mit Land und Landrätin „Weg vom braven, obrigkeitshörigen Jägerlein“

Hintergrund

Vor allem die deutlichen Einschränkungen des Reviersystems stoßen den Jägern auf. Im geplanten Gesetz dürfen künftig auch Grundstückseigentümer neben dem Jagdpächter in dem Gebiet jagen. „Das ist so, als ob ein Vermieter mit am Küchentisch sitzt“, so die Jäger. Bemängelt wird auch, dass Jäger stärker kontrolliert werden sollen. Außerdem sollen bestimmte Jagdformen verboten werden. Ein zentraler Punkt des Vorschlags ist die Waldentwicklung. Um den Wald klimaresilient zu machen, bedarf es demnach einer Mischung aus vielen Baumarten. Für Rehe, Rot- oder Damwild sind junge Bäume allerdings ein gefundenes Fressen. Effektive Jagd soll es den Bäumen ermöglichen, in Ruhe zu wachsen und zu einer Naturverjüngung des Waldes beitragen. Die bestehende Jagdpraxis hat sich nach Meinung der Landesregierung als zu wenig hilfreich erwiesen, die nötige Klimaanpassung des Waldes ausreichend zu unterstützen. Untersuchungen des Waldes hatten ergeben, dass einerseits zwar neue Rekorde etwa bei der Jagdstrecke von Rehen erreicht wurden, es aber nach wie vor sehr große Schäden an Bäumen durch zu hohe Wildbestände gibt. frv