Siebentage-Inzidenz dreimal über 100 : Kreis Ahrweiler muss erneut „Notbremse“ ziehen

Dehoga-Chef: „Große Katastrophe“

Die erneute Schließung der Außengastronomie ist für Günther Uhl, Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) im Kreis, eine „große Katastrophe“. Das „Hin und Her“ könne so nicht weitergehen, so Uhl. Schließlich müssten die Gastronomen etwa mit Blick auf den Einkauf von Lebensmitteln Planbarkeit haben. Um auf die Situation der Gastronomen aufmerksam zu machen, will er am kommenden Montag, 19. April, ab 11 Uhr eine Kundgebung auf dem Platz an der Linde in Bad Neuenahr abhalten.

Dabei will er einen Forderungskatalog des Dehoga-Kreisverbandes, der an Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsidentin Dreyer gerichtet ist, an die Bundestagsabgeordnete Mechthild Heil und den Landtagsabgeordneten Horst Gies übergeben, teilt der Dehoga-Vorsitzende mit.

Die Einhaltung der Corona-Verordnung habe bei der Durchführung der Kundgebung Priorität. Auf dem Platz an der Linde besteh Maskenpflicht, die Abstände seien einzuhalten, die Hygieneregeln zu beachten. wes