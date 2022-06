Erneute Kritik am Helfer-Zentrum : Kreis wehrt sich gegen Aufruf in sozialen Medien

Kreis Ahrweiler Die Debatte nach dem beschlossenen Betriebsstopp des Helfer-Zentrums auf der Grafschaft geht weiter. Die Kreisverwaltung wirft den Betreibern mangelnde Kooperationsbereitschaft vor und distanziert sich deutlich von einer weiteren Zusammenarbeit.

Kreisverwaltung: Es geht nicht darum, jede Schraube zu zählen, sondern darum, wesentliche Warenströme zu erfassen

„Wir müssen feststellen“, so Landrätin Cornelia Weigand, „dass der Betreiber weder seiner Nachweispflicht für die bislang an den Standorten Walporzheim und Ringen für beide Einrichtungen entstandenen Kosten nachkommt noch die notwendigen Schritte einleitet, um eine Schließung zum 31. Juli zu gewährleisten.“ Vielmehr werde insbesondere in den sozialen Medien dazu aufgerufen, weiterhin Sachgüter anzuliefern, die nunmehr nicht als „Spenden“, sondern als „Geschenke“ deklariert würden, um den Beschluss des Kreistags zu unterlaufen. „Dies ist von unserer Seite aus nicht hinnehmbar“, so Weigand weiter. Es ginge nicht darum, jede Schraube zu zählen, wie es auf dem Facebook-Kanal vom „Baustoffzelt Kaiser 2.0“ dazu hieß, sondern darum, wesentliche Warenströme zu erfassen und nachzuweisen, teilt die Kreisverwaltung mit.