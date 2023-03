Kriminalstatistik 2022 Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler erfasste 2022 deutlich weniger Straftaten

■ „Gewalt in engen sozialen Beziehungen“: Gemeint sind damit etwa Fälle von Gewalt in Partnerschaften. Die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler erfasste im vergangenen Jahr 59 solcher Fälle. 2021 waren es noch 44. Die Aufklärungsquote, so die Polizei selbstbewusst, liege hier „naturgemäß“ bei 100 Prozent.