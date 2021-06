Hochwasser im Kreis Ahrweiler : Land unter im Ahrtal

Der Campingplatz in Kreuzberg war 2016 stark betroffen: Die Gäste mussten teilweise von den Dächern ihrer Camper evakuiert werden. Foto: Martin Gausmann

Kreis Ahrweiler Am 2. Juni vor fünf Jahren trat die Ahr über die Ufer. Betroffene erinnern sich in einem Rückblick an die Geschehnisse vom Juni 2016: an die Flucht zur rettenden Kapelle oder die ständige Beobachtung des Ahrufers im Kurgarten.