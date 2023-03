Urteil am Landgericht Koblenz Lange Haftstrafe wegen Kindesmissbrauch

„Der Angeklagte ist schuldig des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen in 15 Fällen sowie des sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen in zwei Fällen“, so die Richterin in der Urteilsverkündung. Aufgewühlt nahm der Angeklagte das von der Vorsitzenden Richterin vorgetragene Urteil auf. Die ihm vorgeworfenen Missbrauchsfälle, die alle in den Jahren 2021 und 2022 stattgefunden haben sollen, wies er weit von sich. Die Ereignisse hätte sich nicht so zugetragen, wie sie in nicht öffentlicher Sitzung von dem Kind geschildert und von der Staatsanwaltschaft dargelegt worden waren.