Gedenken in Bad Neuenahr : Landrätin Weigand dankt für große Hilfsbereitschaft nach der Flut

Hand in Hand: Cornelia Weigand, Malu Dreyer und Kreisstadt-Bürgermeister Guido Orthen. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler Im Kurpark von Bad Neuenahr ist bei einer Gedenkveranstaltung am Donnerstag an die Todesopfer der Flutkatastrophe erinnert worden. Ministerpräsidentin Malu Dreyer versicherte harte Arbeit für den Wiederaufbau.

Mit einer Gedenkfeier haben rund 1300 Menschen im Kurpark von Bad Neuenahr an die Opfer der Flutkatastrophe erinnert. An dem Gedenken mit Reden, Musik, Tanz und Schweigeminuten nahmen auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesumweltministerin Steffi Lemke teil. Im Mittelpunkt stand die Erinnerung an die 134 Todesopfer, deren Namen auf einem Bildschirm erschienen und die dann als Stern an einen virtuellen Sternenhimmel projiziert wurden.

Fünf Betroffene berichteten, wie sie die Flut erlebt haben. Zum Beispiel Michaela Sebastian aus Altenburg: Mit ihren Mitarbeiterinnen konnte die Leiterin eines Seniorenheims 87 alte Menschen auf die zweite Etage und ins Dachgeschoss der Einrichtung retten. Während dieser Aktion habe sie gesehen, wie auf der anderen Ahrseite ihr eigenes Haus in den Fluten versank. Ihre Töchter hätten sich retten können, von ihrem Mann habe sie zwei Tage kein Lebenszeichen gehabt. Genauso lange musste sie mit den Senioren auf Rettung warten.

„Auch wenn das Wasser so viel Schaden angerichtet hat, habe ich vom ersten Moment an erfahren, dass Menschen in bestimmten Situationen sofort zusammenwachsen“, sagte sie. Unter den vielen ehrenamtlichen Helfern habe sie „Freunde fürs Leben“ gefunden.

Lob für Engagement der Tausenden Helfer

Ähnliches berichteten Ulrich und Giesela Brand aus Bad Neuenahr, deren Bäckerei ein Opfer der Flut wurde. Sie erzählten von einem Bäcker aus Leipzig, der von ihrem Schicksal gehört und ihnen spontan geholfen hatte.

Alle, die an diesem Abend im Kurpark zu Wort kamen, lobten das Engagement der zu Tausenden ins Ahrtal gekommenen Freiwilligen. Die Hilfsbereitschaft habe „uns unendlich dankbar gemacht“, sagte Landrätin Cornelia Weigand. Am Jahrestag der Katastrophe gehe es darum, gemeinsam zu trauern, „um im Zusammenstehen unseren Schmerz zuzulassen und zugleich die Stärke zu fühlen, die aus diesem Zusammenhalt erwachsen kann“. Diese Stärke bräuchten die Menschen im Ahrtal noch sehr lange. „Das gilt für die Trauer, das gilt aber auch für den Blick in die Zukunft.“

Den Opfern der Flutkatastrophe sei man schuldig, den Blick nach vorn zu richten. Das Ziel: „Unser Ahrtal und den ganzen Kreis sicherer, nachhaltiger, digitaler, grüner und sauberer zu machen." Weigand rief dazu auf, sich an diesem Freitag um 18 Uhr überall im Tal zu einer Menschenkette zu versammeln. Es solle ein Zeichen sein, „dass wir Hand in Hand den Weg gehen, der vor uns liegt, so schwer die einzelnen Schritte auch sein werden“.

Dreyer erinnert an Hilfe des Bundes

Ministerpräsidentin Malu Dreyer sprach davon, dass 42 000 Menschen betroffen waren und 9000 Gebäude zerstört oder stark beschädigt wurden. In kurzer Zeit seien „ganze Lebenswerke und Lebensträume von den Wassermassen weggerissen“ worden.