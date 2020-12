Leben wie im Mittelalter : Letzte Frist für die historische Frankensiedlung

Ein Kulturgarten gehört zum Programm der Frankensiedlung. Das Projekt an sich scheidet die Geister in der Grafschaft. Foto: Gausmann/Martin Gausmann

GRAFSCHAFT Wenn fehlende Unterlagen nicht bis Januar im Grafschafter Rathaus vorliegen, soll das Verfahren beendet werden.

Nach mehreren Anläufen wurde ein Gelände nahe des Regenrückhaltebeckens nördlich von Nierendorf gefunden. Hier finden schon Veranstaltungen statt, vor allem werden dort Kinder spielerisch an das Leben der Menschen in der Zeit vor 1500 Jahren herangeführt. Weil dort eine richtige Siedlung mit Bauten entstehen soll, müssen aber auch zahlreiche Verwaltungsakte durchgeführt werden. Um Baurecht zu erhalten, bedarf es zunächst der Änderung des Flächennutzungsplans. Und dafür muss der Verein, der sich verpflichtet hat, für alle Kosten aufzukommen, Unterlagen vorlegen. Den Aufstellungsbeschluss für die Änderung des Flächennutzungsplans sowie den Aufstellungsbeschluss für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Frankensiedlung Nithrindorp“ hat der Gemeinderat bereits im März 2018 gefasst.

Der Verein ist am Zug

Der Verein ist seitdem am Zug, es fehlen unter anderem noch ein Flächennutzungsplanentwurf, ein Gestaltungs- und Nutzungskonzept oder aber ein Entwässerungskonzept. Auch die Eingriffs- und Ausgleichbilanzierung fehlt. Gänzlich ungeklärt ist, wo Besucher parken und auf welchem Weg sie Zugang zur Frankensiedlung erhalten sollen. Eingereicht hat der Verein nach einer neuerlichen Erinnerung durch die Verwaltung zwischenzeitlich einen Vorabzug eines Bauungsplanentwurfes mit Textfestsetzungen, die in erster Linie einen größeren Fragenkatalog der Verwaltung bewirkten. Der Entwurf wurde bereits einmal modifiziert.

Dieser sieht die Vorlage der ausstehenden Unterlagen durch den Verein bis zur ersten Bauausschusssitzung im kommenden Jahr vor, andernfalls werde das Verfahren verwaltungsseitig beendet. Größter Knackpunkt dürfte der Parkplatz für Besucher der Frankensiedlung sein. Hier muss der Verein eine klare Aussage des Landesbetriebs Mobilität (LBM) vorlegen, ob hier eine Linksabbiegespur von der Landesstraße L80 erwartet ist. Ist dem so, kämen auf den Verein Bau- und Planungskosten von mindestens 250 000 Euro und Unterhaltungskosten in ähnlicher Höhe zu. Udo Klein (SPD) und Matthias Hänsch (FWG) betonten, sich zunächst fraktionsintern mit dem Vorschlag der CDU auseinandersetzen zu wollen. Am 10. Dezember will der Gemeinderat das weitere Vorgehen beschließen.