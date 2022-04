Macbeth in Bad Bresig : Bernd Lafrenz schlüpft in alle Rollen

Interview Bad Breisig Im Bad Breisiger Kulturbahnhof ist am Mittwoch das Theaterstück Macbeth zu sehen. Das Besondere: Ein Schauspieler übernimmt alle Rollen. Der GA hat vorab mit ihm gesprochen.

Es ist kaum zu glauben, aber seit fast 40 Jahren begeistert der Freiberger Schauspieler Bernd Lafrenz mit seinen humorvollen mehrfach preisgekrönten Shakespeare-Stücken das Publikum. Was seine Aufführungen so besonders macht: Der Mann spielt alle Rollen im Alleingang. Auch dass jemand Idee, Text, Regie und die komplette Darstellung aus einer Hand liefert, hat Seltenheitswert. Das erste von Lafrenz bearbeitete Shakespeare-Stück war 1983 Hamlet, 1989 kam Macbeth hinzu, 1991 Othello. Viele weitere Inszenierungen folgten, so „Der Widerspenstigen Zähmung“. Damit trat der Schauspieler bereits 2013 in Bad Breisig auf. Beim erneuten Stelldichein 2018 brachte er „Die lustigen Weibern von Windsor“ auf die Bühne. Am Mittwoch, 27. April, gastiert der Solodarsteller wieder im Kulturbahnhof Bad Breisig. Diesmal geht es um Macbeth. Man darf gespannt sein, wie Lafrenz das Stück um einen Königsmord als Komödie interpretiert.Vorab sprach GA-Mitarbeiterin Hildegard Ginzler mit Lafrenz.