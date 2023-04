Abriss in Mayschoß wegen Flutschäden Wirtin blickt auf bewegende Geschichte des Hotels „Zur Saffenburg“ zurück

Von ihrem überdachten Balkon aus genießt Petra Kraus kurz vor Mittag die Strahlen der Sonne, die ihren Weg über die Bergkette am südlich Ufer der Ahr gefunden haben. Ihr Haus in Mayschoß, ein gutes Stück oben am Nordhang, war vergleichsweise mäßig von der Flutkatastrophe im Juli 2021 betroffen. Aber auch hier hatte sich die Ahr in der Sommernacht Zugang verschafft, „bis zu den Steckdosen“, berichtet die Seniorin. Das Laminat war aufgequollen, musste raus gerissen werden, die unteren Elemente der Schrankwand hatten in der Brühe gestanden, konnten aber von einem Fachmann saniert werde. „Das ist eben echtes Holz“, freut sich Petra Kraus über den Erhalt dieser Möbel.