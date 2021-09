Bundestagswahl an Rhein und Ahr : Mechthild Heil gewinnt knapp das Direktmandat

Kreis Ahrweiler Mechthild Heil zieht für die abgestürzte Union wieder als Direktkandidatin in den Bundestag ein. Sie hat kräftig Federn lassen müssen, während ihr SPD-Herausforderer Christoph Schmitt eine imposante Aufholjagd hinlegte und für die SPD das beste Ergebnis seit Jahrzehnten verbuchte.

Dicht beieinander lagen Heil und Schmitt bei den Erststimmen, die für das Direktmandat ausschlaggebend sind. Die spätere SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hatte vor vier Jahren im Kreis Ahrweiler 27,4 Prozent erzielt, Heil 42,8 Prozent. Nun sauste die Bundestagsabgeordnete aus Andernach um fast neun Prozentpunkte in die Tiefe, während Christoph Schmitt aus Niederzissen als SPD-Direktkandidat am Sonntagabend über die 30-Prozent-Marke kletterte und sich so über weite Strecken ein spannendes Rennen mit Heil lieferte. Schlussendlich entfielen auf die CDU-Bewerberin 34,3 Prozent, der Herausforderer lag vier Punkte dahinter bei 30,2

„Ich bin froh, den Wahlkreis gewonnen zu haben, auch wenn das Ergebnis sehr knapp war“, sagte die alte und neue Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Ahrweiler, Mechthild Heil, am Abend zum General-Anzeiger. Insbesondere habe sie die hohe Wahlbeteiligung der von Leid und Sorgen geplagten, im zertrümmerten Ahrtal lebenden Menschen gefreut. „Das hat gezeigt, wie wichtig ihnen der Ausgang dieser Wahl gewesen ist“, so Heil. Am insgesamt schlechten Ergebnis für die Union gebe es indes „nichts zu deuteln“. Allerdings habe sich dieser Wahlausgang in den vergangenen Wochen auch so angedeutet.