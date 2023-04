Bürgermeisterwahl im Brohltal 15.539 Menschen dürfen in der Verbandsgemeinde abstimmen

Die Wähler können ihre Stimme am Wahltag zwischen 8 und 18 Uhr in dem Wahlraum abgeben, der auf ihrer Wahlbenachrichtigung angegeben ist. In den 17 Ortsgemeinden gibt es insgesamt 22 Wahllokale, weil in den größeren Orten Niederzissen, Burgbrohl, Niederdürenbach und Oberdürenbach jeweils zwei bis drei Wahllokale eingerichtet werden. Insgesamt sind 22 Wahlvorstände mit rund 200 Wahlhelfern am Sonntag in zwei Schichten zu jeweils vier Personen im Einsatz, meist fungiert der jeweilige Ortsbürgermeister als Vorsitzender des Wahlvorstandes.