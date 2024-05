24-Stunden-Rennen am Nürburgring Keine größeren Probleme trotz Matsch auf den Campingplätzen

Auf dem Nürburgring startet an diesem Wochenende das 24-Stunden-Rennen. Schon jetzt wohnen Tausende von Fans Qualifying und Co. bei. Dabei mussten sie – wie so oft in der Eifel – dem Regen trotzen. Der verwandelte am Donnerstag viele Park- und Campingplätze in Matsch-Landschaften.