Hochwasser in Niedersachsen Bautrockner aus dem Ahrtal helfen Flutbetroffenen in Lilienthal

Hochwasser hat um den Jahreswechsel viele Landstriche in Norddeutschland überspült. Besonders betroffen waren eine Reihe von Landkreisen in Niedersachsen, darunter Osterholz bei Bremen mit der Gemeinde Lilienthal, in der etwa 20.000 Menschen leben. Etwa hundert Lilienthaler mussten zwischenzeitlich sogar evakuiert werden. Laut Lagebericht wurde das „außergewöhnliche Ereignis“ für die Region in der vergangenen Woche für beendet erklärt. Allerdings sagte ein Sprecher des niedersächischen Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur: „Es ist nicht so, dass wir vollständig entwarnen können.“