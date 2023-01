Eder überreicht Förderbescheide : 4,3 Millionen Euro für die Gewässer in Altenahr vergeben

Mehr Raum für die Ahr: In den Lohrsdorfer Auen tauschen sich (v.l.) SGD-Präsident Wolfagang Treis, Klimaschutzministerin Katrin Eder, Ortsvorsteher Hans-Jürgen Juchem und Nabu-Landeschefin Cosima Lindemann über die potenzielle Retentionsfläche im Uferbereich aus. Foto: AHR-FOTO

Lohrsdorf/Altenahr Die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Katrin Eder hat Förderbescheide über rund 4,3 Millionen Euro für die Verbandsgemeinde Altenahr überreicht. Das Geld ist bereits verplant.

Weitere Summen aus dem Wiederaufbaufonds fließen ins Ahrtal: Um die Gewässerwiederherstellung an der Ahr voranzutreiben, hat die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) am Freitag neun Förderbescheide mit einem Gesamtvolumen von rund 4,3 Millionen Euro an Altenahrs Verbandsgemeindebürgermeister Dominik Gieler überreicht. Zudem besichtigte die Ministerin gemeinsam mit Experten der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord und des Naturschutzbundes (Nabu) eine potenzielle Retentionsfläche in Lohrsdorf.

Optimale Sicht: Bevor Klimaschutzministerin Katrin Eder in Altenahr Förderbescheide aushändigt, tauscht sie sich mit Ortsvorsteher Hans-Jürgen Juchem auf der Aussichtsplattform am Lohrsdorf Ahrufer über das 45 Hektar große Areal aus, das als möglicher Retentionsraum dienen soll. Foto: AHR-FOTO

Uferbereiche der Nebengewässer sollen wiederhergestellt werden

Während der Wiederaufbau der kommunalen Infrastruktur auf Hochtouren läuft, standen am Freitag die fließenden Gewässer im Ahrtal im Fokus. „Mit den Gewässerwiederherstellungskonzepten für die Ahr und den schon beauftragten Konzepten für die Nebengewässer wird nun das Fundament für eine naturnahe Gewässerentwicklung geschaffen, die den ökologischen Anforderungen wie auch einem vorbeugenden Hochwasserschutz Rechnung trägt“, sagt Klimaschutzministerin Eder zu anstehenden Auszahlungen aus dem Wiederaufbaufonds. Bei den nun bereitgestellten Fördermitteln handele es sich um erste Abschlagszahlungen im Vorfeld der gutachterlich zu ermittelnden genauen Schadenskosten. Damit, so die Ministerin, werde die nötige Liquidität geschaffen, um die Projekte weiter vorantreiben zu können. Im Einzelnen unterstützt werde die Wiederherstellung der Nebengewässer Kesselinger Bach, Staffeler Bach, Effelsberger Bach, Vischelbach, Liersbach, Sahrbach, Weidenbach, Zippelsbach sowie kleinerer Gewässer in der Ortsgemeinde Ahrbrück. „Mit den Fördermitteln soll korrigiert werden, was im Rahmen der unmittelbaren Katastrophenbewältigung zerstört worden war“, sagte Eder. So werden Uferbereiche, die ohne fachliche Beratung aufgeschüttet wurden, naturnah umgestaltet, abgeschnittene Retentionsräume wieder geöffnet oder Lebensräume von Tieren und Pflanzen, die durch massive Erdbewegungen beeinträchtigt worden waren, wiederhergestellt.

Zuvor besuchte Eder in Begleitung des SGD-Präsidenten Wolfgang Treis und der Nabu-Landesvorsitzenden Cosima Lindemann einen als mögliche Retentionsfläche infrage kommenden Uferabschnitt an der Ahr in Lohrsdorf. Auf dem rund 45 Hektar großen Areal hatten sich durch das Hochwasser im Juli 2021 natürliche Gewässer- und Auenstrukturen gebildet, die noch nicht wieder zurückgebaut wurden. Derzeit werde geprüft, ob sich die Auen oder Teile davon als Hochwasser-Polderfläche eignen. „Dieser große Flussabschnitt mit einer selten gewordenen dynamischen Gewässer- und Auenstruktur dient nicht nur dem Wasserrückhalt in der Fläche und ist ein wichtiger Baustein des Hochwasservorsorgekonzeptes der Ahr“, sagte Eder. Hier lebten auch viele Arten, die temporär überflutete Flächen als Lebensraum brauchen: „Sandbienen und Gelbbauchunken sind auf solche Flächen angewiesen, die sehr selten geworden sind. Das Zusammenspiel zwischen Hochwasser und Trockenfallen kreiert ihren Lebensraum“, betonte die Ministerin. Entstehen könne zwischen Lohrsdorf und Bad Bodendorf ein Retentionsprojekt, „dass einmalig werden kann“.

Hochwasserrückhalt und Naturschutz werden zusammen betrachtet

Dass natürliche Fließgewässer äußerst wertvolle Ökosysteme sind, betonte auch SGD-Präsident Treis. „Sie sind Lebensadern einer Landschaft und bieten unzähligen Tier- und Pflanzenarten Heimat.“ Abschnitte dieser Größe, seien in Deutschland sonst nur in den Alpen zu finden. „In Rheinland-Pfalz sind die Ahrauen bei Bad Bodendorf in der jetzigen Form einmalig und bieten eine besondere Chance für die Vereinbarkeit von Hochwasserrückhalt und Naturschutz.“ Davon ist auch die Nabu-Vorsitzende Lindemann überzeugt. „Dinge müssen sich ändern, notwendige Maßnahmen ergriffen werden. Das gilt im Flutgebiet auch für den stellenweise erforderlichen Rückbau.“ Der Entwicklungschance des Lohrsdorfer Flussabschnittes misst Lindemann eine exemplarische „Vorbildfunktion“ für das Zusammenwirken von Natur- und Hochwasserschutz bei. „Allerdings müssen dann auch geplante Eingriffe, wie die Ortsumgehung Lohrsdorf, kritisch betrachtet werden, damit die Bemühungen für den Naturschutz nicht in Bedrängnis kommen." In künftige Beratungen wolle sich ihre Organisation weiter „konstruktiv einbringen.“