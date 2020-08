Bahnsanierung zwischen Burgbrohl und Engeln : 4,7 Millionen Euro für die Trasse des Vulkanexpress im Brohltal

Großprojekt

Dem ersten Bauabschnitt sollen weitere folgen. Förderanträge werden und wurden gestellt, positive Signale vom Land gibt es bereits für die weitere Sanierung der Gleise von Brohl Richtung Rhein und der Hafenbahn in Brohl. Die Kosten für dieses in seiner Gesamtheit größte Projekt, das jemals in der Verbandsgemeinde Brohltal umgesetzt wurde, belaufen sich auf rund zehn Millionen Euro. wbe