Ein Jahr nach der Flut : 400 Flutobjekte finden Einzug ins Haus der Geschichte

Diese schlammverschmierte Kinderpuppe, die in der Flutnacht in Bad Neuenahr angespült wurde, findet nun Einzug in das Depot des Haus der Geschichte in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Special Bonn/Kreis Ahrweiler Sie bezeichnen sich selbst als Historiker der Zukunft: die Mitarbeiter des Bonner Hauses der Geschichte. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, haben sie schon jetzt 400 Objekte, die im Zusammenhang mit der Flut im Juli 2021 standen, in ihr Depot aufgenommen und katalogisiert.

Was haben eine Schaufel, eine Puppe und eine Kiste Geldscheine gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel. Doch in Kisten verpackt, nebeneinander gestapelt auf einem Tisch im Depot des Hauses der Geschichte in Bonn sieht man den gemeinsamen Kontext: Sie sind Zeugen der Flutkatastrophe, die die Ahr und Teile von Nordrhein Westfalen im vergangenen Juli so schrecklich heimgesucht hat. Wann sie einmal für eine Ausstellung oder auch die Forschung genutzt werden können, ist noch unklar. Wichtig ist aber, dass die Gegenstände, viele von privaten Stiftern, schnell in das Museum gekommen sind.

Das hat viele Gründe. „Wir müssen jetzt die Dinge sammeln, die später relevant sind“, erklärt der neue Direktionsleiter der Sammlung, Manfred Wichmann. Bei einem wichtigen politischen Protestmarsch beispielsweise, sei es für ihn und sein Team wichtig, ein Dokument des Ereignisses, wie ein Protestschild, direkt für die Sammlung zu sichern. Da man so ein Objekt nicht im Nachhinein irgendwo kaufen oder ersteigern könne, müsse es direkt mitgenommen werden.

Podcast und Video Mitarbeiter erzählen über ihre Arbeit Das Haus der Geschichte stellt zum Jahrestag der Flutkatastrophe einen neuen Podcast ins Netz: Ein Gespräch mit einer unmittelbar von der Flut betroffenen Mitarbeiterin des Museums. Darüber hinaus gibt es einen Videoclip, in dem die Leitende Restauratorin des Museums auf die Probleme bei der Konservierung und Restaurierung der Flutobjekte eingeht.

Dazu komme, und das spielt bei den Objekten der Flutkatastrophe eine ganz wichtige Rolle, dass die Gegenstände gleich fachmännisch gesichtet und schließlich konserviert werden. Bei Objekten von der Ahr, wie beispielsweise einer von Tausenden Schaufeln, die dort beim Aufräumen zum Einsatz kamen, heißt das auch, dass der Schlamm konserviert werden muss.

Besondere Herausforderung für die Restauratoren: Den getrockneten Schlamm zu konservieren

Kein einfaches Unterfangen, wie Chef-Restauratorin Iris Lasetzke über ihre Arbeit berichtet: „Wir arbeiten ja gerade quasi entgegen unserer Maxime, Objekte möglichst dreck- und staubfrei einzulagern.“ Um den Schlamm also auf den Exponaten zu halten, musste also erst mal experimentiert werden mit Ultraschallverneblern, Festigungsmitteln und Unterspritzung. Mittlerweile hätten sie und ihre Kollegen diverse Techniken erprobt. Dazu komme aber die Herausforderung, dass kein Objekt dem anderen gleiche, und somit andere Herausforderungen mit sich bringe. Kompliziert sei auch die Bearbeitung zweier gespendeter Fotoalben gewesen: „Feuchtigkeit und Schimmel mussten wir natürlich entfernen, ohne aber alle sichtbaren Flutspuren zu beseitigen“, so Lasetzke.

400 Objekte im direkten Zusammenhang mit der Flutkatastrophe und vornehmlich aus dem Ahrtal haben in den vergangenen Monaten Einzug ins Haus der Geschichte gefunden. Neben bereits benutzten Geräten für den Wiederaufbau, schlammverschmierten Weinflaschen und persönlichen Erinnerungen, wie Fotos aus der Flutnacht, sind das aber auch so ungewöhnliche Objekte wie ein schlammbespritzter Wäschetrockner. „Wir wollen hier nicht nur menschliche Tragödien dokumentieren, sondern auch zeigen, welchen wirtschaftlichen und finanziellen Schaden die Flut angerichtet hat“, erklärt Wichmann die große Bandbreite der gesammelten Objekte.

Und die Geschichten zum Trockner liefert er auch nach: „Es sind eigentlich handelsübliche Trockner, die die Bundesbank angeschafft hatte, um die vielen nassgewordenen, verklumpten und verschlammten Geldscheine zu trocknen und möglichst zu retten.“ Nicht bei allen hat das geklappt, wie ein Blick in eine dicke Kiste mit entwerteten Hundertern und Fünfzigern zeigt.

Viele Aspekte der Flutkatastrophe sollen mit den Objekten exemplarisch abgedeckt werden

Besonders ins Auge fällt in der Sammlung auch eine schlammverschmierte, augenlose Kinderpuppe. An ihr lasse sich ganz viel erzählen und erklären, warum solch ein Objekt perfekt für die Sammlung sei, so Wichmann weiter. Die Puppe hätten er und sein Team von Pastor und Seelsorger Heiko Marquardsen aus Bad Neuenahr gestiftet bekommen. Sie sei ihm in die Sankt-Pius-Kirche gespült worden, und der Pfarrer habe sie dann kurzerhand an den ersten Tagen nach der Flut zu einem von ihm eingerichteten kleinen Erinnerungsort mit dazugelegt. „So gibt es zu dieser Kinderpuppe noch eine persönliche Geschichte“, sagt Wichmann. „Und wenn sie bald online zu sehen ist oder später mal in einer Ausstellung, hoffen wir natürlich, mehr über die Besitzerin der Puppe zu erfahren.“

Vertrauen zu den Stiftern aufbauen

Dass man gerade beim Umgang mit den Stiftern und Betroffenen einer solch schmerzlichen Katastrophe, Verständnis zeigen und Vertrauen aufbauen müsse, das ist für ihn und seine Kollegin Judith Koberstein, die hauptsächlich die Kommunikation mit den Stiftern übernommen hatte, klar. Ihre Namen, natürlich nur wenn gewollt, Geschichten und Hintergründe zu den Objekten hat die Mitarbeiterin penibel dokumentiert. Diese Infos werden als Metadaten ewig ihren Objekten anhängen. „Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Wir wollen die Objekte natürlich auch zeigen und hoffen, dass sie dann in Interaktion mit der Öffentlichkeit treten“, sagt Wichmann.

Foto: Benjamin Westhoff Eine Schaufel soll exemplarisch für die Hilfsbereitschaft und Solidarität stehen, die an der Ahr gelebt wurde, erzählen Sammlungsdirektor Manfred Wichmann und die Leitende Restauratorin Iris Lasetzke.

Auch ein Haufen Geld, der nichts mehr wert ist, ist ein Zeuge der Flut.

